Çöl tozu istilası

Türkiye'nin bir hafta boyunca Afrika üzerinden gelen çöl tozunun etkisi altında kalacağı bildirildi. Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Havadaki parçacık maddeler arttıkça hava kalitesi kötüleşir. Parçacıklar solunarak akciğerlere ve kan dolaşımına girebilir ve astım ve üst solunum yolu sıkıntıları olanları olumsuz etkiler" dedi.

Prof. Dr. Toros, tozların bilhassa bebekler, çocuklar, yaşlılar ve kalp veya akciğer rahatsızlığı olanlarda daha olumsuz etkisi olduğunu kaydederek, "Bu sebeple sağlımızı korumak için bulunduğumuz yerin hava kalitesini 'www.havaizleme.gov.tr' adresinden takip etmesinde fayda var" diye uyardı.