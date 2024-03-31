VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Murat Kurum'dan İstanbullulara çağrı: Mutlaka oyunuzu kullanın
Yerel seçim için 32 ildeki oy verme işlemi sona erdi
Bakan Fidan oyunu Ankara'da kullandı
Kimliğini kaybeden seçmenler soluğu nüfus müdürlüklerinde aldı
Ürdün, 5 ülkenin katılımıyla Gazze'nin kuzeyine havadan yardım indirdi
Şırnak'ın Hilal beldesinde seçmen, 4,5 santimetre pusulada oy kullanıyor
31 Mart 2024 Pazar 15:02:00 - Güncelleme:31 Mart 2024 Pazar 15:02:00

Çöl tozu istilası

ABONE OL

Türkiye, Afrika üzerinden gelen çöl tozunun etkisi altında kalacak.

Türkiye'nin bir hafta boyunca Afrika üzerinden gelen çöl tozunun etkisi altında kalacağı bildirildi. Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Havadaki parçacık maddeler arttıkça hava kalitesi kötüleşir. Parçacıklar solunarak akciğerlere ve kan dolaşımına girebilir ve astım ve üst solunum yolu sıkıntıları olanları olumsuz etkiler" dedi.

Prof. Dr. Toros, tozların bilhassa bebekler, çocuklar, yaşlılar ve kalp veya akciğer rahatsızlığı olanlarda daha olumsuz etkisi olduğunu kaydederek, "Bu sebeple sağlımızı korumak için bulunduğumuz yerin hava kalitesini 'www.havaizleme.gov.tr' adresinden takip etmesinde fayda var" diye uyardı.

Etiketler : afrika türkiye çöl tozu
'Andromeda Galaksisi'nde 100 yaşında sevgilim var!'

'Andromeda Galaksisi'nde 100 yaşında sevgilim var!'
İtalya'da bize hayranlar

İtalya'da bize hayranlar
Erdem Ergün dedesinin anısını şarkısında yaşattı

Erdem Ergün dedesinin anısını şarkısında yaşattı
‘Demir Kapı'lar açılıyor

‘Demir Kapı'lar açılıyor
Mehmed: Fetihler Sultanı'nın Hüma Hatun'u Açelya Akkoyun'un güzellik sırrı ortaya çıktı

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın Hüma Hatun'u Açelya Akkoyun'un güzellik sırrı ortaya çıktı
Nihan Akın akustik modasına uydu

Nihan Akın akustik modasına uydu
Başarı yemeği

Başarı yemeği
Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
Kalpleri fethetti

Kalpleri fethetti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX