Çocukta 'parmak emme' 3 yaşında bitmeli

Ancak ilerleyen dönemde yani 9-10 yaşa kadar devam eden bu alışkanlık dişlerin sıralanmasında düzensizliklere yol açabiliyor. Doç. Dr. Aslı Patır Münevveroğlu, "Sürekli dış dünya ile temas eden ellerin ağza götürülmesi, çocuğun mikroplara maruz kalmasına da neden olur. İlerleyen yaşlarda bu alışkanlığın devam etmesi bunun bir psikolojik vaka olduğunu göstermektedir. Parmak emen çocukta emilen parmaklarda ciddi tahriş ve yapısında bozulma, dişlerde ve ağız yapısında bozulma, buna bağlı olarak ses ve konuşmalarda bozulmalar görülebilmektedir" şeklinde konuştu.

