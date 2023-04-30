Çocukluk çağı demeyin!

Çocukluk çağı travması, çocukluk döneminde yaşanan yoğun stres, travma veya zorlayıcı olaylar sonucu ortaya çıkan psikolojik bir durumdur. Bu olaylar, fiziksel, cinsel veya duygusal istismar, aile içi şiddet, doğal afetler, kazalar, ağır hastalıklar, ayrılık, kayıp gibi çeşitli faktörler olabilir. Çocukluk çağı travması, çocuğun normal gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir ve uzun vadeli psikolojik sorunlara neden olabilir. Örneğin, çocuklarda kaygı, depresyon, öfke, güven sorunları, davranış problemleri ve kişilik bozuklukları gibi durumlar ortaya çıkabilir. Ayrıca, çocukluk çağı travması, ilerleyen yaşlarda madde bağımlılığı, intihar girişimleri ve diğer ciddi sorunlarla da ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle, çocukluk çağı travması hakkında farkındalık yaratmak ve etkilenen çocuklara destek sağlamak önemlidir.



ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARININ ÇOCUKLUK DÖNEMİNE ETKİSİ



Çocukluk çağı travması, çocukların fiziksel, duygusal ve psikolojik olarak zarar görmesine neden olabilir. Bu zararlar, çocukların hayatının ilerleyen dönemlerinde çeşitli sorunlara yol açabilir. İşte çocukluk çağı travmasının çocuklar üzerindeki olası etkileri:

1. Duygusal sorunlar: Çocukluk çağı travmaları, çocuklarda yoğun duygusal sorunlara neden olabilir. Bu sorunlar arasında depresyon, kaygı bozukluğu, stres bozukluğu ve öfke sorunları yer alabilir.

2. Davranış sorunları: Çocukluk çağı travmaları, çocukların davranışlarına da etki edebilir. Bu etkiler arasında davranış bozuklukları, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, intihar girişimleri ve madde bağımlılığı gibi sorunlar yer alabilir.

3. İlişki sorunları: Çocukluk çağı travmaları, çocukların ilişkilerinde de sorunlara neden olabilir. Bu sorunlar arasında güven sorunu, bağlanma sorunu ve sosyal etkileşim bozuklukları yer alabilir.

4. Akademik sorunlar: Çocukluk çağı travmaları, çocukların akademik performanslarını da etkileyebilir. Bu etkiler arasında okul başarısında düşüş, derslere odaklanmada sorunlar ve öğrenme güçlükleri yer alabilir.

5. Fiziksel sorunlar: Çocukluk çağı travmaları, çocukların fiziksel sağlıklarını da etkileyebilir. Bu etkiler arasında yeme bozuklukları, uyku sorunları, baş ağrıları, mide rahatsızlıkları ve cinsel işlev bozuklukları yer alabilir.

ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARININ YETİŞKİNLİK DÖNEMİNE ETKİSİ



Çocukluk çağı travmalarının yetişkin döneme etkisi, genellikle uzun vadeli psikolojik sorunlara ve sağlık sorunlarına neden olabilir. Çocukluk döneminde yaşanan travmalar, kişinin yaşamı boyunca fiziksel ve ruhsal sağlığını etkileyebilir.

Örneğin, çocukluk çağı travması sonucu oluşan stres, depresyon, anksiyete, yeme bozuklukları, madde bağımlılığı ve intihar eğilimleri gibi psikolojik sorunlar, yetişkinlikte de devam edebilir. Ayrıca, travmaların etkisi, kişinin sosyal hayatına, iş hayatına, ilişkilerine ve kendine olan güvenine de olumsuz yönde etki edebilir.

Ayrıca, çocukluk çağı travmalarının yetişkin dönemde fiziksel sağlığa da etkisi olabilir. Araştırmalar, çocukluk çağı travmalarının, ilerleyen yaşlarda kalp hastalığı, obezite, diyabet ve kronik ağrı gibi fiziksel sağlık sorunlarına neden olabileceğini göstermektedir.

Bu nedenle, çocukluk çağı travmalarının yetişkin döneme etkisi büyük önem taşımaktadır. Tedavi edilmeyen travmalar, kişinin hayatını olumsuz yönde etkilemeye devam edebilir ve sağlığına zarar verebilir. Bu nedenle, çocukluk çağı travması yaşayan kişilerin, profesyonel yardım alarak tedavi olmaları ve travmalarını ele almaları önemlidir.

TEDAVİSİ NEDİR?



Çocukluk çağı travmalarının tedavisi, kişinin yaşadığı travmanın ciddiyetine, süresine ve etkilerine bağlı olarak değişebilir. Ancak genel olarak, tedavi, psikoterapi, ilaç tedavisi veya her ikisi gibi yöntemleri içerebilir.

Psikoterapi, çocukluk çağı travması yaşayan kişilerin tedavisinde sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Tedavi sürecinde, kişi geçmişte yaşadığı travmayla ilgili duygularını, düşüncelerini ve davranışlarını ele alarak bunları anlamaya ve kabul etmeye çalışır. Bu süreçte, terapist kişiye destek sağlar ve sağlıklı davranışlar, düşünceler ve duygular geliştirmesine yardımcı olur.

İlaç tedavisi, çocukluk çağı travması yaşayan kişilerin tedavisinde de kullanılabilir. Özellikle, depresyon, anksiyete ve panik atak gibi semptomlar varsa, ilaç tedavisi semptomların hafifletilmesine yardımcı olabilir.

Ek olarak, çocukluk çağı travması yaşayan kişilerin destek gruplarına katılması veya aile terapisi almaları da faydalı olabilir. Bu sayede, kişi aynı deneyimi paylaşan diğer insanlarla iletişim kurarak, sorunlarını paylaşabilir ve destek alabilir.

Sonuç olarak, çocukluk çağı travması, uzun vadeli psikolojik sorunlara neden olabilir. Ancak tedavi edilmesi mümkündür ve profesyonel yardım alarak tedavi olmak, kişinin hayatını olumlu yönde etkileyebilir.

Sosyolog & Aile Danışmanı Kimya Çifçi Dumlu