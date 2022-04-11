Tam bir trafik canavarı

İstanbul Maltepe'de önceki akşam 34 UTK 80 plakalı aracıyla Orhangazi Şehir Parkı otoparkından çıkan Utkucan K., önündeki otomobilin sürücüsü Ş.A.'nın önüne geçmeye çalıştı. Birbirine yol vermeyen iki sürücü, bu sırada tartışmaya girdi. Utku K., tartışmanın ardından hareket halindeki Ş.A.'nın kullandığı otomobilin sağ taraftaki aynasını eliyle vurarak kırdı. Bu sırada genç kadının arka koltuktaki bebeği korkarak ağlayama başladı. Kadın sürücü, görüntüleri sosyal medyada paylaşınca polis harekete geçti. K., polisin yaptığı çalışmalar sonucu aynı akşam Üsküdar'da yakalanarak gözaltına alındı. Geceyi karakolda geçiren şüpheli, Ş.A.'nın kendisine hakaret ettiğini ve aracına arkadan bilinçli olarak çarptığını iddia etti.

'ZORUMA GİTTİ, YAPTIM'

Kadın sürücünün kendisine küfrettiğini ileri süren zanlı, "Yanımda kız arkadaşım ve arkadaşlarım olduğu için kendimi küçük düşürülmüş hissettim. Genciz, zoruma gitti söylediği sözler. Bunun üzerine tutanak tutmak istedim, reddetti. Camı indirip aynasına vurdum. Sonuçta o da benim arabama bilinçli olarak zarar verdi. Araçtaki çocuğunu görmedim" diye konuştu. Ş.A.'nın gündeme gelmek için olayı kullandığını öne süre Utkucan K., polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

ARAÇTA SİLAH DA TAŞIYORMUŞ!

Utkucan K.'nın trafikte drift yaparken çektiği görüntüler de ortaya çıktı. Videoda zorbanın trafikte ilerleyen araçların arasında makas attığı, otomobilin ön konsolunda da silah olduğu fark edildi.