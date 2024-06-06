Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sıcaklıklarda büyük artış yaşandı.

sıcak havadan bunalan Şanlıurfalı çocuklar yasak dinlemedi. Çocuklar tehlikeli olmasına rağmen süs havuzlarına girerek serinledi.

Bazı çocuklar elbiselerini çıkarma gereği bile duymadı. Çevresindeki aydınlatma sistemi dolayısıyla yakınında elektrik akımının da olduğu havuzlarda tehlikeye aldırış etmeden yüzen çocuklar kameraya yansıdı.