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06 Haziran 2024 Perşembe 15:17:00 - Güncelleme:06 Haziran 2024 Perşembe 15:17:00

Çocukların tehlikeli 'süs havuzu' eğlencesi

Kaynak: IHA

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Şanlıurfalı çocuklar havaların ısınmasıyla birlikte süs havuzlarına girerek serinledi. Çocuklar yasaklara ve tehlikeye aldırış etmedi.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sıcaklıklarda büyük artış yaşandı.

sıcak havadan bunalan Şanlıurfalı çocuklar yasak dinlemedi. Çocuklar tehlikeli olmasına rağmen süs havuzlarına girerek serinledi.

Bazı çocuklar elbiselerini çıkarma gereği bile duymadı. Çevresindeki aydınlatma sistemi dolayısıyla yakınında elektrik akımının da olduğu havuzlarda tehlikeye aldırış etmeden yüzen çocuklar kameraya yansıdı.

Etiketler : süs havuzu şanlıurfa sıcaklık
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