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23 Nisan 2022 Cumartesi 15:29:00 - Güncelleme:23 Nisan 2022 Cumartesi 15:33:00

Çocukların sesi oldu

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'Oğlum' dizisi oyuncularından Kubilay Aka çocukların sesi oldu. Ünlü oyuncu, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu işbirliğiyle yapılan 'Dünya Bizim Evimiz' adlı oyunda 'Burak' karakterini seslendirdi.

'Oğlum' dizisi oyuncularından Kubilay Aka çocukların sesi oldu. Ünlü oyuncu, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu işbirliğiyle yapılan 'Dünya Bizim Evimiz' adlı oyunda 'Burak' karakterini seslendirdi. Çocuklara seslenmekten mutluluk duyduğunu belirten Aka, "Çocuklar insanlara, doğaya, hayvanlara büyük bir sevgi ve şefkat besliyor. O sevgiden ve şefkatten hiçbir zaman vazgeçmemeleri en büyük dileğim" dedi.

Etiketler : Çocukların sesi oldu Kubilay Aka Çolpan İlhan & Sadri Alışık
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