'Oğlum' dizisi oyuncularından Kubilay Aka çocukların sesi oldu. Ünlü oyuncu, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu işbirliğiyle yapılan 'Dünya Bizim Evimiz' adlı oyunda 'Burak' karakterini seslendirdi. Çocuklara seslenmekten mutluluk duyduğunu belirten Aka, "Çocuklar insanlara, doğaya, hayvanlara büyük bir sevgi ve şefkat besliyor. O sevgiden ve şefkatten hiçbir zaman vazgeçmemeleri en büyük dileğim" dedi.