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31 Ekim 2022 Pazartesi 00:47:00 - Güncelleme:31 Ekim 2022 Pazartesi 00:47:00

Çocukları okutan mobil ekip

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Kırsal bölgelerde okula gönderilmeyen çocukları tespit edip aileleri ikna etmek için 'çocuk koruma mobil ekipleri' devriye geziyor.

Ekipler şimdiye kadar 5 bin 188 çocukla görüştü, 2 bin 460 aileye rehberlik hizmeti verdi.

OKULA DEVAMI SAĞLAMAK İÇİN

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kırsal bölgelerde görev yapan mobil ekiplerin, farklı risk gruplarındaki çocukların okula devamını sağlamak amacıyla 5 bin 188 çocukla görüştüğünü, 2 bin 460 aileye rehberlik hizmeti verdiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kırsal bölgelerde görev yapan çocuk koruma mobil ekipleri, aileler ile kamu görevlilerini ziyaret ederek farklı risk gruplarındaki çocukların okula devamını sağlamak amacıyla destek çalışmaları yürütüyor.

İMAMLAR İLE DE GÖRÜŞÜLÜYOR

Ekipler, 1 Temmuz-31 Aralık 2021'de 22 ilin kırsal bölgelerinde sosyoekonomik yönden dezavantajlı ve risk gruplarındaki çocuklar ile ailelere yönelik tespit, değerlendirme ve yönlendirme çalışması gerçekleştirdi. Bu kapsamda, 804 köy ziyaret edilerek 4 bin 755 çocukla görüşüldü ve 2 bin 385 aileye rehberlik yapıldı. Ayrıca ekipler ziyaret ettikleri köylerde muhtarlar, okul idarecileri, belediye görevlileri ve imamlarla da görüştü. 81 çocuk hakkında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı alındı.

Toplam 558 kişiden oluşan mobil ekipler 1127 köyde çocuklar, aileler, muhtarlar, okul idarecileri, belediye görevlileri ve imamlarla görüştü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın il müdürlükleri ve sosyal hizmet merkezlerinde görev yapan sosyal çalışmacı, psikolog, psikolojik danışman ve sosyologlardan oluşan mobil ekipler, yurt genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Etiketler : kitap çocuk okuma
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