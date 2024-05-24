Çocuklardan gezici tiyatro

Eskişehir'de özel bir ilkokulda drama eğitimi projesi kapsamında kurulan gezici tiyatro grubu, her hafta bir okulu ziyaret ederek sınıflarda kısa oyunlar sahneliyor. 3'üncü sınıftan 110 öğrenci, gittikleri ortaokul ve liselerdeki beşer dakikalık gösterilerde sosyal sorumluluk, çocuk hakları ve değerler eğitimi konularında 10 senaryodaki görevlerini yerine getiriyor.