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24 Mayıs 2024 Cuma 08:00:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2024 Cuma 08:00:00

Çocuklardan gezici tiyatro

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Eskişehir'de özel bir ilkokulda drama eğitimi projesi kapsamında kurulan gezici tiyatro grubu, her hafta bir okulu ziyaret ederek sınıflarda kısa oyunlar sahneliyor

Eskişehir'de özel bir ilkokulda drama eğitimi projesi kapsamında kurulan gezici tiyatro grubu, her hafta bir okulu ziyaret ederek sınıflarda kısa oyunlar sahneliyor. 3'üncü sınıftan 110 öğrenci, gittikleri ortaokul ve liselerdeki beşer dakikalık gösterilerde sosyal sorumluluk, çocuk hakları ve değerler eğitimi konularında 10 senaryodaki görevlerini yerine getiriyor.

Etiketler : eskişehir drama tiyatro
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