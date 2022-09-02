Çocuklara umut olmak için pedal çeviriyor

Çocuklara umut olmak için pedal çeviriyor

Adana'da, 2013'te 6 yaşındaki oğlunu beyin tümörü nedeniyle kaybeden Kemal Yücel, organ ve kök hücre nakli bekleyen çocuklara dikkati çekmek için bisikletiyle çıktığı Türkiye turunda Rize'ye ulaştı. "Her Pedal Bir Umut Olsun" temasıyla turu başlatan Yücel, lösemili çocukların hayatta kalabilmesi için 10 Ocak'ta Adana'dan yola çıktı.



Yaklaşık 2 bin 500 kilometre yol kat ederek Rize'ye ulaştığını anlatan Yücel, "Buradan Karadeniz sahil hattını takip ederek Çanakkale'ye, oradan da tekrar Adana'ya dönerek turu tamamlayacağım." diye konuştu. Yücel "Gittiğim yerlerde insanlara temas ederek kök hücre bağışını anlatacağım. Çocukların ışığı, umudu olacağım" dedi.