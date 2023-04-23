ÇOCUKLARA DEĞERLERİMİZİ ÖĞRETMELİYİZ

Değerlerimiz, hayatımızda bizi yönlendiren ve belirleyen inançlarımız ve prensiplerimizdir. Bu değerler, kişisel, ailevi, sosyal, kültürel, dini veya ahlaki olabilir. Değerlerimiz, kim olduğumuzu, neyi önemsediğimizi ve nasıl davrandığımızı yansıtır. Kararlarımızı ve eylemlerimizi şekillendirir ve yaşamımızdaki yönümüzü belirler. "Değerler, en yüksek ideallerimizdir. Onları kaybetmek, kendimizi kaybetmek demektir" - Helen Keller



Çocuklarımıza değerlerin aktarımı önemlidir ve bayramlar bu amaç için harika fırsatlar sunar. Bunun için birkaç örnek verirsem eğer:

1. Paylaşma Değerini Öğretmek: Bayramlar, paylaşmanın ve karşılıklı yardımlaşmanın önemini vurgulamak için harika bir fırsattır. Çocuklarınıza, aileleri, arkadaşları ve toplulukları için ne yapabileceklerini düşünmeleri için ilham verebilirsiniz. Bayramın ruhunu yansıtmak için, komşularına, fakir ve ihtiyaç sahiplerine yiyecek veya hediyeler götürebilirler. Onları bu şekilde düşünmeye yönlendirerek, paylaşmanın ve yardım etmenin güzel bir his olduğunu öğrenmelerine yardımcı olabilirsiniz.

2. Sevgi ve Hoşgörü Değerlerini Öğretmek: Bayramlar, sevgi, saygı ve hoşgörü gibi değerleri öğretmek için harika bir fırsattır. Çocuklarınızın ailenizle, arkadaşlarınızla ve komşularınızla birlikte kutlamalar yapmasını teşvik edebilirsiniz. Onlara, farklı kültür ve dinlerden insanlarla bir arada yaşamanın önemini öğretebilirsiniz. Bayramın anlam ve önemini anlatarak, farklılıkların birlikte yaşama fırsatı olduğunu anlamalarına yardımcı olabilirsiniz.

3. Dürüstlük Değerini Öğretmek: Bayramlar, dürüstlük ve adalet gibi değerleri öğretmek için harika bir fırsattır. Çocuklarınıza, bayramın adalet ve doğruluk temalarını öğretebilirsiniz. Örneğin, Kurban Bayramı'nda, herkesin eşit paylaşması gereken etin kesimi nasıl yapıldığını açıklayabilirsiniz. Onlara dürüstlük ve adaletin önemini anlatarak, hayatta doğru yolda yürümeleri için bir temel oluşturabilirsiniz.

4. Sabır ve Hoşgörü Değerlerini Öğretmek: Bayramlar, sabır ve hoşgörü gibi değerleri öğretmek için harika bir fırsattır. Çocuklarınıza, sabırlı ve hoşgörülü olmanın önemini anlatarak, başkalarının haklarını ve ihtiyaçlarını anlama ve anlayışlı olma becerilerini öğrenebilirsiniz. Özellikle Ramazan Bayramı'nda oruç tutmak, sabırlı ve azimli olmayı gerektiren bir ibadettir. Çocuklarınıza bu süreçte nasıl sabırlı ve hoşgörülü olacaklarını öğretebilirsiniz.

5. Teşekkür Etme Değerini Öğretmek: Bayramlar, teşekkür etmenin önemini vurgulamak için harika bir fırsattır. Çocuklarınıza, aileleri, arkadaşları ve toplumda onlar için ne yapılıyorsa minnettar olmayı öğretebilirsiniz. Bayramda, hediyeler almak veya bir araya gelmek gibi sebeplerle, teşekkür etmenin doğru bir davranış olduğunu anlatarak, takdir etmenin önemini vurgulayabilirsiniz.

6. Saygı Değerini Öğretmek: Bayramlar, saygı ve sevgi gibi değerleri öğretmek için harika bir fırsattır. Çocuklarınıza, ailelerine, büyüklerine, öğretmenlerine ve diğer yetişkinlere saygılı davranmanın önemini öğretebilirsiniz. Bayramda, büyüklerini ziyaret etme, onlarla sohbet etme ve saygı gösterme fırsatları vardır. Bu, saygı ve özsaygı becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir.

7. Hoşgörü Değerini Öğretmek: Bayramlar, hoşgörü ve sevgi gibi değerleri öğretmek için harika bir fırsattır. Çocuklarınıza, başkalarının farklı fikirlerine, düşüncelerine ve inançlarına saygı duymanın önemini öğretebilirsiniz. Bayramda, farklı inançlara sahip insanlarla bir araya gelme fırsatı vardır. Bu, hoşgörü becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Bu örnekler, çocuklarımıza bayramlarda değerlerin nasıl aktarılabileceğine dair bir fikir verebilir.

"Nerde o eski bayramlar" ifadesi, geçmişteki bayramları özlemle yad etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, geçmişteki bayramların daha samimi, daha coşkulu ve daha anlamlı olduğunu, günümüz bayramlarının ise daha farklı ve yüzeysel olduğunu ifade etmek için kullanılır.

Ancak, bayramların her zaman özünde aynı olduğu ve anlamının değişmediği unutulmamalıdır.

Bayramları çocuklara aktarmak, kültürümüzü ve geleneklerimizi gelecek nesillere aktarmak için önemlidir. Bayramlar, toplumsal birliğimizi, dayanışmamızı ve sevgimizi pekiştiren özel günlerdir. Bayram kutlamaları çocukları duygusal, sosyal ve zihinsel gelişimine olumlu katkı sağlar.

Ayrıca, bayramların çocukların yaşamlarında özel anılar ve hatıralar yaratmasına yardımcı olur. Bu anılar, çocukların hayatları boyunca hatırlayacakları ve sevgiyle anacakları anılar olabilir. Bayramların çocukların hayatında özel bir yeri olduğu için, bu anılar ve hatıralar, çocukların benlik saygısını, kimliklerini ve kültürlerine olan bağlılıklarını güçlendirmelerine yardımcı olur.

Özetle, bayramlar, çocuklarımıza değerlerin öğretildiği ve hayatlarına dahil edildiği harika bir fırsattır.

Kimya Çiftçi Dumlu

