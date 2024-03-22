Çocuklar yerde ders çalışmasın projesi

Bitlis'in Mutki ilçesinde özellikle köylerde evlerinde yerde ders çalışmak zorunda olan ihtiyaç sahibi çocuklar için meslek lisesi öğrencileri, öğretmenleriyle kitaplıklı çalışma masası yaptı. Bitlis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin, öğretmenleriyle yaptığı 25 kitaplıklı çalışma masası ve temin edilen sandalyeler, tespit edilen evlere ulaştırıldı.