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01 Aralık 2022 Perşembe 17:00:00 - Güncelleme:01 Aralık 2022 Perşembe 17:00:00

Çocuklar korkularını oyunla yeniyor

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Düzce'de Gençlik Merkezi ekipleri, depremin ardından aileleriyle spor salonlarında konaklayan çocukların ve gençlerin deprem korkusundan uzak vakit geçirmesi için etkinlikler düzenliyor.

Evlerine girmekten çekindikleri için geceyi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki spor salonlarında geçiren aileler, gündüz günlük işleriyle meşgul oluyor, çocuklar da eğitime 5 Aralık'a kadar ara verilmesi nedeniyle spor salonlarında kalıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan psikososyal destek ekipleri, mahalle ve köylerde depremzedelerin günlük yaşama adaptasyonu için çalışırken, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi ekipleri de çocukların ve gençlerin korkusunu yenmesi için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Çuval yarışı, halat çekme ve yüz boyama gibi etkinliklerle çocukların ve gençlerin deprem korkusundan uzak vakit geçirmesi sağlanıyor.

Gençlik Merkezi Lideri Bülent Heper, deprem olduğu andan itibaren sahaya inerek çocukların ve gençlerin yanında olduklarını söyledi. İl Müdürlüğü bünyesindeki kurumlarda kalan gençlerle bir araya geldiklerini aktaran Heper, şöyle devam etti: "Gençlik merkezlerimizde gönüllülerimiz, liderlerimiz ve gençlerimizle öncelikle kurumumuzdaki yurtlarda görev aldık. Gençlerimize, depremin etkisiyle yaşadıkları panik anında yanlarında olduğumuzu bildirmek amaçlı çalışmalar yaptık. Salonlarımızda, gençlik merkezlerimizde misafir ettiğimiz gençlere ve çocuklara yönelik etkinlikler düzenliyoruz. Depremde yaşanan gerginlik ve korkuları hafifletmek, normalleşme sürecini de hızlandırmak amaçlı etkinlikler düzenliyoruz." Heper, çocukların ve gençlerin hala deprem korkusu yaşadığına işaret ederek, "Gençlerle sohbet ettiğimizde bize korkularını anlatıyorlar. Eve girmek istemediklerini belirtiyorlar. Burada bir arada yaşayarak ve çeşitli etkinlikler yaparak korkularını yenmeye çalışıyorlar." dedi.

Ailesiyle spor salonunda kalan 10 yaşındaki Ayaz Erdoğan, etkinliklere katılarak deprem korkusundan uzak vakit geçirdiğini kaydetti. Arkadaşları ve gençlik liderleriyle oyunlar oynadıklarını dile getiren Erdoğan, "Burada oyunlar oynadık. Halat çekme, çuval yarışı oynuyoruz. Akşamları burada kalıyoruz. Gündüzleri de eve gidip geliyoruz. Vaktimiz güzel geçiyor." ifadelerini kullandı. 10 yaşındaki Esila Şahin de çok eğlendiklerini belirterek, "Bize oyunlar oynatıyorlar. Çok eğleniyoruz. Körling oynadık. Halat çekme yarışı yaptık. Akşamları da burada kalıyoruz. Çok güzel geçiyor. Hiç korkmuyorum burada. Gençlik Merkezine, AFAD'a ve Kızılaya çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Etiketler : çocuk korku oyun
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