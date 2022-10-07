Çocuklar, İrem için oyuncaklarını sattı
3 kız çocuğu, oturdukları apartmanın önünde açtıkları tezgahta oyuncaklarını satarak, kazandıkları parayı 23 aylık SMA hastası İrem Nur bebeğe bağışladı.
Manisa Şehzadeler ilçesinde yaşları 6 ile 8 yaş arasında değişen 3 kız çocuğu, oturdukları apartmanın önünde açtıkları tezgahta oyuncaklarını satarak, kazandıkları parayı 23 aylık SMA hastası İrem Nur bebeğe bağışladı. İrem Nur'un annesi Ceylan Çakto, sosyal medya hesabından çocuklara ve ailelerine teşekkür etti.
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