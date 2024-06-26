Çocuk ağlamasını yönetme sanatı

Çocuklar neden ağlar?

İstek talebini sağlıklı bir birey gibi dile dökemediği için ağlama yolunu tercih eder. Ebeveynler ise bu konuda çok sıkıntı yaşarlar. Nasıl davranacağını bilemedikleri için çocuğun da kafası karışabilir. Ağlayan bir çocuğa istediği bir oyuncağı almak o günü kurtarabilir. Fakat kalan ömrünü psikolojik olarak ziyan edebilir. Çocuk, bulunduğu her alanda her ortamda istediği şeyi almaya çalışacaktır. Çocuk ağlarken ne yapmak gerekiyor diye düşünüyorsanız, detaylar haberimizde...

Bir çocuğun ağlaması çok doğal bir durumdur. Fakat bazı durumlarda ağlama krizine girebilirler. Bu tarz durumlarda çocuğun sakinleşmesini bekleyerek ona zaman verilmelidir. Neden ağladığını sorarak üstüne gitmeniz durumunda çocuk kendisini zorunlu hissederek anlatmaktan vazgeçebilir. Ağlamak enerji isteyeceği için onu konfor alanında bırakmanız gerekir. Eğer onunla konuşmak ya da soru sormak istiyorsanız ağlamasının durmasını beklemelisiniz. Ağlama sonrası iletişim kurmayı ihmal etmek, çocuğu ihmal etmek anlamına gelir. Çocukla konuşurken açık ve şiddetsiz şekilde iletişim kurulmalıdır. Çocuğu cezalandırmak siz ve çocuğunuz için hiç sağlıklı olmayacaktır. Çocuğun nefes egzersizleri yapmasını sağlayarak dikkatini başka yöne çekebilirsiniz. Bulunduğu ortamdan uzaklaştırarak güvenli bir ortam oluşturabilirsiniz. Onun bir birey olduğunu unutmayın. Hangi çocuk ağlamaz ki...

Çocuk ağladığı sırada izlenmesi gereken yol

Reddettiğiniz bir şeyi, ağlama kriziyle bağlandıran çocuğu sakinleştirmek için bir şey yapmayın. Çocuğun ağlaması için ona iki dakikalık bir zaman verin. Sonrasında kendisini açıklamasını isteyin.