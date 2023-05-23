Çobanlıktan şampiyonluğa

Bingöl'ün dağlarında hayvan otlatırken koşan genç çoban, Balkan Dağ Şampiyonası'ndan altın madalya ile döndü.



Bingöl'ün Solhan ilçesinin dağlarında hayvan otlatırken koşan Abdulmecit Açan, antrenör Ümit Sekin ile tanıştı. Onun yönlendirmesi ile dağ koşularını sporcu olarak yapmaya başladı. Siirt'in Eruh ilçesinde yapılan Balkan Dağ Şampiyonası elemelerinde Türkiye üçüncüsü olarak milli davet aldı.