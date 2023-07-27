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27 Temmuz 2023 Perşembe 19:50:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2023 Perşembe 19:50:00

Çobanbey'de kalp krizi geçirmişti: Vefat eden astsubay son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: AA

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Suriye'nin kuzeyindeki Çobanbey'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ali Buran'ın cenazesi Beykoz'da toprağa verildi.

Kıdemli Başçavuş Buran'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Tokatköy Yeni Cami'ye getirildi.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Buran'ın naaşı, tören mangası tarafından omuzlarda taşınarak, tekbirler eşliğinde cenaze aracına konuldu.

Buran'ın cenazesi, Anadolu Kavağı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Buran'ın eşi Nesibe Buran ve annesi Münevver Küçükşahin ile Vali Yardımcısı Abdurrahman İnan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Osman Delen, İl Jandarma Personel Şube Müdürü Albay Kemal Demir, jandarma personeli ve vatandaşlar katıldı.

Etiketler : Jandarma Astsubay Çobanbey' Ali Buran
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