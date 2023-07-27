Çobanbey'de kalp krizi geçirmişti: Vefat eden astsubay son yolculuğuna uğurlandı

Çobanbey'de kalp krizi geçirmişti: Vefat eden astsubay son yolculuğuna uğurlandı

Kıdemli Başçavuş Buran'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Tokatköy Yeni Cami'ye getirildi.



İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Buran'ın naaşı, tören mangası tarafından omuzlarda taşınarak, tekbirler eşliğinde cenaze aracına konuldu.

Buran'ın cenazesi, Anadolu Kavağı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Buran'ın eşi Nesibe Buran ve annesi Münevver Küçükşahin ile Vali Yardımcısı Abdurrahman İnan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Osman Delen, İl Jandarma Personel Şube Müdürü Albay Kemal Demir, jandarma personeli ve vatandaşlar katıldı.