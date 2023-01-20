Çoban Resul okuluna kavuştu

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Eğitimle Yeniden Buluşma" projesi kapsamında, Kırıkkale'de çobanlık yapan 17 yaşındaki genç eğitime dahil edildi. İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, ortaokulun ardından 3 yıldır çobanlık yapan Resul Aktepe ve ailesini ziyaret etti. Tekrar okula başlaması konusunda Aktepe'yi ikna eden Telefoncu, öğrenciye ders kitapları, çanta ve forma hediye etti. Ayrıca, öğrencinin açık liseye kaydı yapıldı.

