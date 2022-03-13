Çoban ressamdan çevre duyarlılığı

Antalya'da yaşayan 35 yaşındaki Sinan Demir, dağlarda çobanlık yaparken kaya parçalarına şekiller çizerek resme başladı. Ortaokulda resim öğretmenin yönlendirmesiyle eline aldığı resim fırçasını bir daha hiç bırakmadı. Demir, "Doğanın Belleğinde Uyuyanlar" isimli bir sergi açarak çevre kirliliğine dikkat çekmek istedi.



Serginin açılışında Belediye Başkanı Ümit Uysal'la birlikte çok sayıda sanatsever de katıldı. Başkan Uysal, açılışta yaptığı konuşmada, insanların daha lüks, daha rahat ve daha çok para kazanan sistemler kurmaya çalışmasının dünyayı büyük oranda geri dönülmez bir şekilde çıkmaz sokağa sürüklediğini söyledi. Sinan Demir'in bu sergide yer alan resimleriyle aslında buna bir karşı çıkış sergilediğini dile getiren Başkan Uysal, "İsyanını da en estetik bir şekilde sanatla dile getiriyor" dedi. Konuşmaların ardından Başkan Uysal, 'Çoban Ressam' Sinan Demir'le birlikte sergiyi gezdi.

Ressam Demir, bu sergiyi 2017'te "Ustam" diye hitap ettiği foto muhabiri ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral'la birlikte planladıklarını söyledi. Küresel çevre sorunlarını Coşkun Aral fotoğrafları ve o fotoğraflar üzerinden kendisinin yapacağı resimlerle anlatmayı amaçladıklarını kaydeden Demir, "Covid-19 nedeniyle bu sergileri yapamadık. Ama, bir şekilde, ilk ayağını Ümit Uysal Başkanımızın desteğiyle Antalya'da yapmış olduk" dedi. Sergide yer alan eserlerin önemli bir bölümünü Antalya'da kuruyarak yok olan gölleri konu aldığını dile getiren Demir, sergide ayrıca Coşkun Aral'ın İzlanda'da çektiği fotoğraflar üzerinden buz kütleleri ve balığın dünyasını konu alan resimlerinin yer aldığını aktardı.

Serginin en dikkat çeken çalışmalarından biri de tek başına sergilenen 'Başlangıç' isimli çalışma oldu. Demir, çalışmasında bir balığın gözyaşlarıyla buzul dünyasına can vermesini anlattığını belirtirken "Yani direniyor son damlasına kadar. Aslında daha çok hikayesi var. Diğeri artık izleyicilerin yorumuna bırakıyorum" dedi.