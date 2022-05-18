Çoban keçi ararken tarihi kalıntı buldu

Mersin Erdemli'ye 20 kilometre uzaklıkta yer alan Arslanlı köyünün eski yerleşim yerine yakın vadi üstündeki kayalıklarda hayvanlarını otlatan Osman Erdoğan'ın bir keçisi aşağıya düştü. Keçiyi aramaya vadinin yamacına inen Erdoğan, mağara içerisinde boyalarla çizilmiş resimleri görmesiyle gizemli yer ortaya çıktı. Bölgede Türk Dil Kurumu (TDK) Yazıt Bilimi Kolu Başkanı Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz yüzey araştırması yaparken, merak eden onlarca kişi de bölgeyi görmeye gitti.



Güneş başlı insanlar, dağ keçileri ve ayı resimleri var.

