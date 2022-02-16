Çoban aranıyor ama bulunamıyor

Küçükbaş hayvan yetiştiricileri, asgari ücreti aşan maaş imkanlarına rağmen çoban bulamamanın sıkıntısını yaşıyor. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, "İŞKUR personel alımına yüzde 25 çoban kontenjanı eklenmesini istiyoruz. Çobanlar da bu imkanlardan faydalansın, çobanlık saygın bir meslek haline gelsin, insanlarımız buna özendirilsin" dedi. Bu kış etkili olan sağanak ve karın sevindirici olduğunu, çayır ve meraların yeşillenmesiyle bereketli bir sezon geçirmeyi umut ettiklerini kaydeden Çelik, ormanların küçükbaş hayvanların otlatılmasına açılmasını istediklerini kaydetti.



Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu sayede ormanlarımız yangınlardan korunacak, girdi maliyetlerinin artmasıyla yaşanan yem açığının kapatılması mümkün olacaktır. Otlar yanacağına hayvanlar yesin. Destek devletten, üretim bizden. Pandeminin başında 45 milyon civarında olan hayvan sayımız şu anda 57 milyon bandında. Bizim ithalattan tamamen kurtulmamız için yegane yol küçükbaş hayvancılığın gelişmesi. Cumhurbaşkanımızın desteği her zaman yanımızda, daha önce almadığımız ilave destekler verildi. Bunlar karşılıksız kalmıyor. Biz bu desteklerin daha da artmasını istiyoruz çünkü küçükbaş hayvancılığa verilen her destek ülke ekonomisine geri dönüyor."