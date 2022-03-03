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03 Mart 2022 Perşembe 10:17:00 - Güncelleme:03 Mart 2022 Perşembe 10:17:00

Çizimini yap, ödülünü kap!

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Ortaokullu gençlerin yoğun ilgi gösterdiği, Türkiye Gençlik Vakfı'nın markalaşmış projelerinden biri olan ‘'Çizimlerle Kırk Hadis'' Yarışması için başvurular başladı.

Ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik düzenledikleri etkinlik, proje ve yarışmalarıyla adından sıkça söz ettiren Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) sevilen yarışmalarından birinin daha başvurularının başladığını duyurdu. Bu yıl 5.'si düzenlenen yarışma için Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'in hayatından; öğrencilerin gelişimine yön vermek üzere seçilmiş 40 adet Hadis-i Şerifin, yarışma şartnamesinde belirtilen kurallarca resmedilmesi isteniyor.

MERAKLA BEKLENEN YARIŞMANIN BAŞVURULARI BAŞLADI

Ortaokullu gençlerin merakla beklediği yarışma için başvurular başladı. ''Çizimlerle Kırk Hadis Yarışmasında'' öğrencilerin yeteneklerini geliştirebilme, farklı görüş, düşünce, inanç ve kültürel değerleri yorumlayabilme, sorumluluk alabilme, bireysel olarak veya iş birliği içinde çalışabilme ve uygulayabilme gibi tutum, davranış ve becerilerin kazandırılması amaçlanıyor. Seçtiği Hadis-i Şerifi resmeden gençler jüri değerlendirmesine giriyor ve dereceye giren gençlere; elektrikli scooter, tablet ve akıllı bileklik hediyeleri takdim ediliyor.

Geçtiğimiz yıl Şanlıurfa'da düzenlenen ödül töreni, Türkiye Gençlik Vakfı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı Genel Başkanı Enes Eminoğlu ve 4 bin 500'ü aşkın katılımcı ile gerçekleşmişti. Yeni dönemde de yoğun ilgi göreceği ön görülen yarışmaya başvurmak için ''tugva.org'' web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Etiketler : TÜGVA Gençlik Vakfı Yüksek İstişare Kurulu Bilal Erdoğan Enes Eminoğlu
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