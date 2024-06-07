Zonguldak Çaycuma'da annesinin sevgilisi Furkan Sevinç'in cinsel istismarına maruz kaldıktan sonra hayatını kaybeden 2 yaşındaki Nisanur bebeğin cenazesine devletin sahip çıktığı öğrenildi.

Olayı aydınlatan polislerin kendi imkanlarıyla mezar taşını yaptırdığı; belirli aralıklarla mezarlığa gelerek mezarının bakımını da yaptıkları ortaya çıktı.

Nisanur'un mezar taşındaki "Herkese hak ettiği karşılığın verileceği hesap günü mutlaka gelecektir. Nur içinde uyu cennet kokulu yavrum" sözleri dikkat çekti.