Cinayeti çözdüler, mezarı yaptırdılar! "Hesap vakti mutlaka gelecektir"
Kaynak: AKŞAM Gazetesi
Zonguldak'ta, Furkan S.'nin cinsel istismarına maruz kaldıktan sonra hayatını kaybeden 2 yaşındaki Nisanur'un cinayetini aydınlatan polisler, minik kıza mezar da yaptırdı.
Zonguldak Çaycuma'da annesinin sevgilisi Furkan Sevinç'in cinsel istismarına maruz kaldıktan sonra hayatını kaybeden 2 yaşındaki Nisanur bebeğin cenazesine devletin sahip çıktığı öğrenildi.OLAYI AYDINLATAN POLİS MEZAR TAŞINI YAPTIRDI
Olayı aydınlatan polislerin kendi imkanlarıyla mezar taşını yaptırdığı; belirli aralıklarla mezarlığa gelerek mezarının bakımını da yaptıkları ortaya çıktı."HESAP VAKTİ MUTLAKA GELECEKTİR"
Nisanur'un mezar taşındaki "Herkese hak ettiği karşılığın verileceği hesap günü mutlaka gelecektir. Nur içinde uyu cennet kokulu yavrum" sözleri dikkat çekti.