'Çınarlar'ın Aydın Babası

ARALARINDA BİR BAĞ OLUŞTU

Uzun yıllar İstanbul'da deri konfeksiyonlarında çalışan 60 yaşındaki Aydın Ayaz'ın yolu 5 yıl önce Darülaceze ile kesişti. Hayatın bir şekilde Darülaceze'ye sürüklediği sakinlerini tanıdıkça ve hikayelerini dinledikçe onlarla daha güçlü bağlar kuran Ayaz, burada kalanların yıpranmış kıyafetlerini tamir ederken sohbeti ve dostluğuyla da yüreklerine dokunuyor.

Darülaceze sakinlerinin kendisini gördükleri zaman o günün çarşamba olduğunu anladığını anlatan Aydın Ayaz, "Gelen herkesin işini elimden geldiğince halletmeye çalışırım, kimseyi geri çevirmem" dedi.

BİRBİRLERİNE İYİ GELİYORLAR

Kiminin "Aydın Babası" kiminin "Aydın Abisi" kiminin ise "Aydın Kardeşi" olan Ayaz, "Her hafta çarşamba sabahı geliyorum, önce bütün sakinlerle tek tek selamlaşıyorum, ben onlara iyi geliyorum, onlar bana iyi geliyor. Burada yaşayanların yırtık, söküklerini tamir ediyorum, paçalarını dikiyorum. Ne gerekiyorsa her türlü tamir işlerini yapıyorum" diyor.