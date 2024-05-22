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22 Mayıs 2024 Çarşamba 10:38:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2024 Çarşamba 10:38:00

CİMER'e yapılan şikayet yasa dışı bahis oynayanları ele verdi

Kaynak: AA

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Mersin'de CİMER'e yapılan yasa dışı bahis şikayeti üzerine 9 zanlı yakalandı.

Mersin'de, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) yapılan şikayet üzerine düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, CİMER üzerinden gelen 4 yasa dışı bahis ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu 10 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Kentteki çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda 9 zanlı yakalandı.

Aramalarda 12 cep telefonu, 8 SIM kart, dizüstü bilgisayar, hard disk, bilgisayar kasası ve hafıza kartı ele geçirildi.

Adresinde bulunamayan bir şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Etiketler : cimer şikayet yasa dışı bahis
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