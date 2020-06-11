  • BIST
    109155
  • Dolar
    6,8426
  • Euro
    7,7999
  • Altın
    383,1750
İstanbul
18 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
CİMER'den köpek isteyen çocuğun talebi yerine getirildi
İmamoğlu Yunan gazeteciye skandal Ayasofya açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 83 milyon vatandaşımız coğrafi bilgiye tek tıkla ulaşacak
Bakan Koca'dan 65 yaş ve üstüne teşekkür
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 7,5 milyonu aştı
ABD'deki vatandaşlarımızı taşıyan THY uçağı yurda döndü
Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya'da Kovid-19 vakaları yeniden artmaya başladı
AK Partili Metin Yavuz açıkladı... Ödemeler başlıyor
Türk ekonomisinden büyük başarı! G-20'ye damgasını vurdu
New York borsası düşüşle açıldı
ABD'de korkunç bilanço! Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 115 bini geçti
Libya Müftüsü'nden Türkiye açıklaması
Dünya Sağlık Örgütü, tepki çeken koronavirüs açıklamasını geri çekti
Çorum 'aslan saldırdı' iddiasıyla gündemde! Muhtar: Hatta dişi olduğunu biliyoruz
Trabzonspor'a kötü haber! Göztepe ve Fenerbahçe maçında yok
Merkez Bankası'nın rezervleri arttı
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 41 bin 279 oldu
Bakan Soylu'dan 'Dürümlü katliamı' ile ilgili flaş açıklama!
Yavru Cumhurbaşkanı Akıncı'dan skandal bir açıklama daha
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde valisi yakalandı
Suriye'nin Baas rejimine karşı 'azami baskı' siyaseti uygulamanın tam vakti
Twitter'dan yeni uygulama! Okumadan paylaşmak yasak
İsrail'in toprak gasbında son perde!
Kovid-19 salgını sürecinde insani yardım ve Kızılaycılık
11 Haziran 2020 Perşembe 18:15:00 - Güncelleme:11 Haziran 2020 Perşembe 18:15:00

CİMER'den köpek isteyen çocuğun talebi yerine getirildi

ABONE OL

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) ulaşarak köpek istediğini belirten 13 yaşındaki Mehmet Pınar'ın isteği, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince karşılandı.

Subaşı Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Pınar (13) ve kardeşi Duru Pınar (4), CİMER'e yazdıkları başvuruda sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamadıklarını, hayvanları çok sevdiklerini belirterek, köpek isteğinde bulundu.

Durumun Turgutlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne iletilmesi üzerine İlçe Müdürü Musa Çallı ile veteriner hekim Berk Omaylar, Pınar kardeşlerin isteğini yerine getirdi.

Ailesiyle Turgutlu İlçe Tarım Müdürlüğü'ne gelen kardeşlere Fransız Buldog cinsi köpekleri İlçe Tarım Müdürü Musa Çallı tarafından teslim edildi.

İlçe Müdürü Musa Çallı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Pınar kardeşlerin isteklerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Şu anda sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan adına Mehmet kardeşimize köpeğini teslim ediyoruz. Kendisinden tek ricamız var. Hayatının her aşamasında arkadaşlarına hayvan sevgisini aşılaması." dedi.

Mehmet Pınar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben yazdığı CİMER mesajında daha önce kendisine tavşan verilen bir arkadaşından esinlendiğini belirterek, "Ailemle görüştüm, onlar da kabul ettiler. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkes teşekkür ediyorum." diye konuştu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER