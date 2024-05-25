Çilek tarlasını çaldılar

İzmit'te Çilek Köyü projesi kapsamında her yıl düzenlenen hasat şenliği bu sene hırsızların engeline takıldı. Belediye tarafından Çayırköy Mahallesi'ndeki 13 dönümlük araziye ekilen fideler meyve verdi. Çileklerin vatandaşların da katılacağı bir etkinlikle toplanması ve gelirinin kız öğrencilere bağışlanması planlanıyordu. Hasat şenliği öncesinde son hazırlıkları tamamlamak için alana giden yetkililer, çileklerin olmadığını fark etti.

Arazinin kenarında bulunan tel çitlerin kesildiği görüldü.

BÜYÜMELERİ BEKLENECEK

Tarladan 500 kg çileğin çalındığı belirlendi. Tüm hazırlıkları tamamlanan hasat etkinliği, hırsızlık nedeniyle iptal edildi. Belediyesi Başkan Yardımcısı Lütfü Obuz, "Hasadımızın karnaval havasında olması adına aylardır personelimiz emek vermektedir. Bu hasattan elde edilecek gelir kız öğrencilerimize katkı olacaktı" dedi. Tarladaki çileklerin yeniden büyümesine bağlı olarak hasat şenliğinin başka tarihte düzenlenebileceği bildirildi.