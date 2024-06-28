Birçok vatandaşın en sevdiği meyvelerden bir olan çilek pek çok insan tarafından tüketiliyor. Fakat çilek nasıl yıkanır sorusu çoğu zaman birçok tüketicinin zihnini kurcalıyor. Zira bazı çilek seven tüketiciler çileği tuzlu suda bekletmeyi önerirken bazıları sirkede bekletmeyi tercih ediyor.

ÇİLEK NASIL YIKANIR?

Çilek yıkarken, sirke ve tuz arasında kalan pek çok kimse hangisinin daha faydalı olduğu konusunda arada kalıyor. Fakat sirke de tuz da çileğin temizlenmesi noktasında çilek severlerin imdadına koşabilir. Bu nedenle her iki tercihinde etkili bir yöntem olduğu söylenebilir. İşte tuz ve sirke yöntemi ile çilek temizliğinin detayları...

TUZ İLE TEMİZLEME YÖNTEMİ

Çilek, tuzdan istifade edilerek basit bir yöntemle yıkanabiliyor. Peki, tuz yöntemi nasıl uygulanabilir? İşte tuz yönteminin uygulama aşamaları;

2 su bardağı su bir kaba dökülür.

Daha sonra üzerine 2 çay kaşığı tuz ilave edilir.

Akabinde çilekler hazırlanan suya koyulur ve takribi 4-5 dakika süreyle dinlenmeye bırakılır (Fakat çok dinlendirilirse çilek yumuşayabilir).

Sonra çıkarılan çilek soğuk sudan geçirilerek tüketilebilir.

SİRKE İLE TEMİZLEME YÖNTEMİ

Güçlü bir temizleyici olarak bilinen sirke, çilekleri yıkarken faydalı olabiliyor. İşte sirke ile çilek yıkama yöntemi;

Bir su bardağı beyaz sirke veya elma sirkesi bir kabın içine doldurulur.

Ardından üzerine 8 su bardağı su boşaltılır.

Akabinde çilek hazırlanan suda 4-5 dakika dinlendirilir (Fakat çok dinlendirilirse, meyvenin dış rengi değişebilir).

Daha sonra çıkartılır ve süzülür.

Soğuk sudan geçirildikten sonra tüketilebilir.

Fakat hemen yenilemeyecekse, ıslak olarak buzdolabına konulması tavsiye edilmiyor.