VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Erzurum'da 2 kişi çığ altında kaldı!
İstanbul'da motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın sona erecek
Bakan Çavuşoğlu bizzat duyurdu: 'Türk Davos'u'na katılacaklar
Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı MİT tarafından Türkiye'ye getirildi
Bayraktar TB2'ye karşı silah istediler!
İstanbul Havalimanı'nda tüm pistler hizmete açıldı
Dışa bağımlılığa sıfıra indirecek!
Putin Türkiye'ye geliyor
Saldırının ayrıntıları ortaya çıktı
Avrupa ve Rusya'nın gaz ruleti
Çıldır Gölü'nde sema gösterisi
Parmak bebeğe kalp ameliyatı
Kara sevdalı adam
Eşinin böbreğiyle hayata tutundu
Can dost Zerdali kanseri atlattı
Başıboş dolaşan bir roket Ay'a çarpacak
Dünyanın gözü Milli Muharip Uçak'ta!
MTV ilk taksitini ödemeyenler dikkat!
Karadeniz gazında geri sayım
AGİ ile ilgili belirsizlik ortadan kalktı
Yılın ilk enflasyon raporu!
Terör örgütü PKK'dan kaçıp teslim olan 2 örgüt mensubu, aileleriyle buluştu
Türkiye, deniz salyangozundan 10,4 milyon dolar kazandı
Rusya'nın teklifine cevap verildi!
27 Ocak 2022 Perşembe 18:30:00 - Güncelleme:27 Ocak 2022 Perşembe 18:30:00

Çıldır Gölü'nde sema gösterisi

ABONE OL

Ardahan Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi Özkan Karadavut, Çıldır Gölü'nün buzla kaplı yüzeyinde sema gösterisi yaptı.

Ardahan Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi Özkan Karadavut, Çıldır Gölü'nün buzla kaplı yüzeyinde sema gösterisi yaptı. Bölgenin doğal güzelliğine dikkati çekmek isteyen Karadavut'un güneş ışıklarının bulutların arasından süzüldüğü bölgede karla kaplı dağların manzarasına karşı gösterisi büyük beğeni topladı.

Öğretim görevlisi Karadavut, kış turizmi açısından önem arz eden Çıldır Gölü konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladığını söyledi. Bölgenin tanıtımı için bu tür gösterileri önemsediğini ifade eden Karadavut, şöyle konuştu: "Çıldır Gölü'nün tanıtımı için bugüne kadar birçok etkinlik yapıldı. Gölün tanıtımı için böyle bir etkinlik yapmak istedim. Buz üstünde dönmeye çalıştım ve çok güzel oldu. Bulunduğumuz bölge çıplak buz ile kaplı olması ayrıca etkinliğimizi güzelleştirdi. Hava soğuk ve ayaklarım kaymasına rağmen çok güzel oldu. Umarım devamı gelir." Karadavut, Çıldır Gölü için yapılan her tanıtımın önemli olduğunu vurgulayarak "Buraları çok önemsiyoruz. Çünkü buralar önemli değerlerimizdir. Çıldır Gölü, herkes tarafından bilinmesi ve görülmesi gereken yerlerden biridir. Bu vesile ile herkesi Çıldır Gölü'nün bu eşsiz manzarasını izlemeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Çıldır Gölü sema gösterisi Ardahan Üniversitesi'
Tiyatro keyfi

Tiyatro keyfi
‘O Ses'te bir ‘Demet' gönderme

‘O Ses'te bir ‘Demet' gönderme
'İstenmeyen gelin değilim' pozu

'İstenmeyen gelin değilim' pozu
Sapık korkusundan evini değiştiriyor

Sapık korkusundan evini değiştiriyor
Kalplere dokundu

Kalplere dokundu
Kar spora engel olamadı

Kar spora engel olamadı
Gelen tepkiler motive ediyor

Gelen tepkiler motive ediyor
Podyumları özlemişim

Podyumları özlemişim
Antrenman koçu Avni Yıldırım

Antrenman koçu Avni Yıldırım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER