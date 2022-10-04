Çiftçiler bilinçlendi, 117 milyar TL'lik tarımsal varlık sigortalandı

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'ndeki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, küresel iklim değişikliğinin etkilerine bağlı olarak, doğal afetlerin ve risklerin frekans ve şiddetindeki artışların daha fazla hissedildiğini belirtti.

"Üreticilerimizin üçte biri TARSİM Sisteminde yer alıyor diyebiliriz"

Tarımsal üretimde yaşanan hasarlarda artışlar olduğunu aktaran Günal, şunları kaydetti:

"Bu durum, tarım sigortasına olan eğilimi arttırıyor. Çiftçilerimiz sigorta konusunda bilinçlendi. Bu yılın ilk 9 aylık verilerine bakıldığında da bu artışı görebiliyoruz. Geçtiğimiz yıl eylül ayı sonu itibarıyla, TARSİM Sistemi çerçevesinde 83 milyar TL'lik tarımsal varlık sigortalanmışken, bu yıl ekim ayı itibarıyla 177 milyar TL'lik varlık sigortalanmış durumda. Yüzde 112 oranında artış söz konusu. Aynı zamanda toplam prim üretiminde de artışlar meydana geldi. Geçtiğimiz yıl tüm tarım sigortası branşlarında 3,3 milyar TL'lik prim üretilmişti. Bu yıl ise 5,5 milyar TL prim üretildiğini görüyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımızın geçtiğimiz günlerde açıkladığı resmi verilere göre, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan 2 milyon çiftçimiz bulunuyor. Geçtiğimiz yıl sistemde 500 bin sigortalımız ve işletmemiz vardı. Bu yıl 606 bine çıktı. Bu durumda kayıtlı olan üreticilerimizin üçte biri TARSİM Sisteminde yer alıyor diyebiliriz.

Geçtiğimiz yıl çeşitli risklerden ötürü bitkisel ürünleri, seraları, büyükbaş ve küçükbaş hayvanları, kovanları, kümes hayvanları, su ürünleri zarar gören üretici ve yetiştiricilerimize 2,7 milyar TL tazminat ödemiştik. Bu yıl şimdiye kadar 2,1 milyar TL hasar ödemiş durumdayız. Yıl sonuna kadar bu tutarın 4 milyar TL'ye yükseleceğini öngörüyoruz. Durumu Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası özelinde değerlendirdiğimizde ise 2021 yılında Türkiye genelinde 84 bin poliçe tanzim edilmişti. Bu yıl 152 bin adet poliçe üretildi. Yüzde 81 oranında artış var. Geçen sene toplam sigortalı alan 1,5 milyon dekarken, bu sene 3 milyon dekar alana yükseldi. Bu yıl ülkemizde, belirli bölgeler dışında çok ciddi anlamda kuraklık yaşamadık. Toplam hasarlı alana baktığımızda, sigortalanan alanda yüzde 73 civarında bir hasar ödemesi yapılmıştı. Bu sene ise yüzde 45 civarında bir oranda hasar ödemesi yapılmış oldu. Geçtiğimiz yıl üreticilerimize 215 milyon TL hasar ödemesi yapmıştık. Bu yıl ise 365 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirdik. Bu artış, sigorta bedeli ve poliçe adedindeki artıştan kaynaklandı."

"GELİR KORUMA SİGORTASI'NDA GELİR KAYIPLARI KARŞILANIYOR"

Serpil Günal, TARSİM olarak, yurt genelinde 16 farklı noktada bölge müdürlükleri olduğunu anımsatarak, sürekli olarak sahada olduklarını vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanlığının il-ilçe teşkilatlarıyla birlikte bilgilendirme ve tanıtım çalışmalarının aralıksız devam ettiğini aktaran Günal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sigorta şirketlerinin, özel acentelerin, bankaların, tarım kredi kooperatiflerinin ve tüm paydaşların katkılarıyla sistemdeki sigortalılık oranı giderek artıyor. Havuz sistemleri, penetrasyonun yüksek olduğu ve başarılı sistemler. Dünyada tarım sigortalarında havuz sistemini başarıyla yürüten 4 ülke var. Amerika, Kanada, İspanya ve birisi de Türkiye. Kamu-özel sektör iş birliğini dünyada en iyi uygulayan ülkelerden birisiyiz. Burada devletin üreticiye sağladığı prim desteği çok önemli. Ülkemizde uygulanan sistemde, tüm tarım sigortası branşlarında yüzde 50 devlet prim desteği sağlanıyor. Aynı zamanda bitkisel üretimde meyvelerde don riskine yüzde 67'ye varan ve kuraklık verim sigortasında 2022 yılına özel olarak yüzde 70 devlet prim desteği sunuluyor."

Günal, ilk aşamada, geçen yıl buğday ürününde Konya'nın Cihanbeyli, Karatay ve Kadınhanı ilçelerinde uygulamaya alınan Gelir Koruma Sigortası'nın, Konya'nın tüm ilçelerinde genişletilerek, 2023 yılında ise tüm Türkiye genelinde uygulanması üzerine çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini bildirdi.

Günal, "Bu sigorta programında üreticinin sigorta priminin yüzde 60'ı devlet tarafından karşılanıyor. Gelir Koruma Sigortası'nda teminat kapsamındaki nedenlerden kaynaklı verim değişimi ve hasat sonrası oluşan ürün fiyatının beklenen fiyattan farklı olması nedenlerine bağlı meydana gelen gelir kayıpları karşılanıyor. Üreticimizin bir parselden elde edeceği gelirindeki 100 liranın 70 lirasını koruma kapsamına alıyoruz, garanti ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'ndeki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, küresel iklim değişikliğinin etkilerine bağlı olarak, doğal afetlerin ve risklerin frekans ve şiddetindeki artışların daha fazla hissedildiğini belirtti.

"Üreticilerimizin üçte biri TARSİM Sisteminde yer alıyor diyebiliriz"

Tarımsal üretimde yaşanan hasarlarda artışlar olduğunu aktaran Günal, şunları kaydetti:

"Bu durum, tarım sigortasına olan eğilimi arttırıyor. Çiftçilerimiz sigorta konusunda bilinçlendi. Bu yılın ilk 9 aylık verilerine bakıldığında da bu artışı görebiliyoruz. Geçtiğimiz yıl eylül ayı sonu itibarıyla, TARSİM Sistemi çerçevesinde 83 milyar TL'lik tarımsal varlık sigortalanmışken, bu yıl ekim ayı itibarıyla 177 milyar TL'lik varlık sigortalanmış durumda. Yüzde 112 oranında artış söz konusu. Aynı zamanda toplam prim üretiminde de artışlar meydana geldi. Geçtiğimiz yıl tüm tarım sigortası branşlarında 3,3 milyar TL'lik prim üretilmişti. Bu yıl ise 5,5 milyar TL prim üretildiğini görüyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımızın geçtiğimiz günlerde açıkladığı resmi verilere göre, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan 2 milyon çiftçimiz bulunuyor. Geçtiğimiz yıl sistemde 500 bin sigortalımız ve işletmemiz vardı. Bu yıl 606 bine çıktı. Bu durumda kayıtlı olan üreticilerimizin üçte biri TARSİM Sisteminde yer alıyor diyebiliriz.

Geçtiğimiz yıl çeşitli risklerden ötürü bitkisel ürünleri, seraları, büyükbaş ve küçükbaş hayvanları, kovanları, kümes hayvanları, su ürünleri zarar gören üretici ve yetiştiricilerimize 2,7 milyar TL tazminat ödemiştik. Bu yıl şimdiye kadar 2,1 milyar TL hasar ödemiş durumdayız. Yıl sonuna kadar bu tutarın 4 milyar TL'ye yükseleceğini öngörüyoruz. Durumu Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası özelinde değerlendirdiğimizde ise 2021 yılında Türkiye genelinde 84 bin poliçe tanzim edilmişti. Bu yıl 152 bin adet poliçe üretildi. Yüzde 81 oranında artış var. Geçen sene toplam sigortalı alan 1,5 milyon dekarken, bu sene 3 milyon dekar alana yükseldi. Bu yıl ülkemizde, belirli bölgeler dışında çok ciddi anlamda kuraklık yaşamadık. Toplam hasarlı alana baktığımızda, sigortalanan alanda yüzde 73 civarında bir hasar ödemesi yapılmıştı. Bu sene ise yüzde 45 civarında bir oranda hasar ödemesi yapılmış oldu. Geçtiğimiz yıl üreticilerimize 215 milyon TL hasar ödemesi yapmıştık. Bu yıl ise 365 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirdik. Bu artış, sigorta bedeli ve poliçe adedindeki artıştan kaynaklandı."

"GELİR KORUMA SİGORTASI'NDA GELİR KAYIPLARI KARŞILANIYOR"

Serpil Günal, TARSİM olarak, yurt genelinde 16 farklı noktada bölge müdürlükleri olduğunu anımsatarak, sürekli olarak sahada olduklarını vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanlığının il-ilçe teşkilatlarıyla birlikte bilgilendirme ve tanıtım çalışmalarının aralıksız devam ettiğini aktaran Günal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sigorta şirketlerinin, özel acentelerin, bankaların, tarım kredi kooperatiflerinin ve tüm paydaşların katkılarıyla sistemdeki sigortalılık oranı giderek artıyor. Havuz sistemleri, penetrasyonun yüksek olduğu ve başarılı sistemler. Dünyada tarım sigortalarında havuz sistemini başarıyla yürüten 4 ülke var. Amerika, Kanada, İspanya ve birisi de Türkiye. Kamu-özel sektör iş birliğini dünyada en iyi uygulayan ülkelerden birisiyiz. Burada devletin üreticiye sağladığı prim desteği çok önemli. Ülkemizde uygulanan sistemde, tüm tarım sigortası branşlarında yüzde 50 devlet prim desteği sağlanıyor. Aynı zamanda bitkisel üretimde meyvelerde don riskine yüzde 67'ye varan ve kuraklık verim sigortasında 2022 yılına özel olarak yüzde 70 devlet prim desteği sunuluyor."

Günal, ilk aşamada, geçen yıl buğday ürününde Konya'nın Cihanbeyli, Karatay ve Kadınhanı ilçelerinde uygulamaya alınan Gelir Koruma Sigortası'nın, Konya'nın tüm ilçelerinde genişletilerek, 2023 yılında ise tüm Türkiye genelinde uygulanması üzerine çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini bildirdi.

Günal, "Bu sigorta programında üreticinin sigorta priminin yüzde 60'ı devlet tarafından karşılanıyor. Gelir Koruma Sigortası'nda teminat kapsamındaki nedenlerden kaynaklı verim değişimi ve hasat sonrası oluşan ürün fiyatının beklenen fiyattan farklı olması nedenlerine bağlı meydana gelen gelir kayıpları karşılanıyor. Üreticimizin bir parselden elde edeceği gelirindeki 100 liranın 70 lirasını koruma kapsamına alıyoruz, garanti ediyoruz." ifadelerini kullandı.