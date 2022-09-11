Christy Brown'u örnek aldı sol eliyle senaryo yazıyor

SEREBRAL palsi hastalığı nedeniyle engelli birey olarak çocukluğu televizyon karşısında geçen Hüseyin İlker Duman (41), yazma yeteneğini ilgi duyduğu sinemayla birleştirerek, senarist oldu. Sol eliyle telefonuna senaryo yazan Duman, sol ayağıyla kalem tutabilen ve hayatını anlattığı 'Sol Ayağım' adlı kitabın İrlandalı yazarı Christy Brown'u, örnek aldığını söyledi.

