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24 Haziran 2020 Çarşamba 15:36:00 - Güncelleme:24 Haziran 2020 Çarşamba 15:38:00

Cezaevine girmemek için yaptığı planı polis bozdu

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Aydın'da komşusunun engelli kızına cinsel istismardan yargılanan Enver Ç., cezaevine girmemek için ortadan kaybolup, olaya cinayet süsü verdi. Özel ekip kuran polis, şahsı yakaladı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Umurlu Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Enver Ç.(44), geçen temmuz ayında komşularının engelli kızına cinsel istismarda bulundu.

Kızın ailesinin şikâyetçi olması üzerine polis, Enver Ç.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Enver Ç., tutuklandı.

6 ay cezaevinde yatan Enver Ç., geçen ocak ayındaki duruşmada tahliye edildi.

"CİNAYETE KURBAN GİTTİM" PLANI

Tutuksuz yargılamasına devam edilen Enver Ç., 5 Haziran'daki duruşmadan bir gün önce kendisine cinayete kurban gittiği izlenimi vermek için bir plan yapıp, ortadan kayboldu.

ANNESİNİN MEZARINA KANINI SÜRDÜ

Annesinin Umurlu Mahallesi Mezarlığı'ndaki mezarına giden Enver Ç., kolunu kesip akan kanları mezara sürüp, otomobilini de kapısı ve camlarını açık bırakarak ortadan kayboldu. Eşi Esin Ç. ise polise gidip, eşinin öldürüldüğünü ileri sürerek şikâyetçi oldu.

ÖZEL EKİP KURULDU

Bunun üzerine harekete geçen polis, mezarlıkta yaptığı aramada Enver Ç.'nin kıyafetlerini buldu. Özel eğitimli kadavra köpeği ile mezarlıkta arama yapan polis, bir sonuç alamadı. Olayın çözüme kavuşturulması için Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Cinayet Büro Amirliği dedektiflerinden oluşan bir özel ekip oluşturuldu. Tüm delilleri tek tek inceleyen özel ekip, kayıp olan Enver Ç. ve eşi Esin Ç.'nin cep telefonlarını teknik takibe aldı.

EŞİNİ ARAYINCA YAKAYI ELE VERDİ

Polis, Esin Ç.'nin eşi Enver Ç. ile telefon görüşmesi yaptığını tespit etti. Telefon sinyallerinden Enver Ç.'nin, İncirliova'da İkizdere Barajı kenarındaki dağlık alanda saklandığı belirlendi. Bunun üzerine polis, 21 Haziran'da operasyon düzenleyip, Enver Ç.'yi yakaladı.

SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan Enver Ç. polisteki sorgusunda, cezaevine yeniden girmekten ve ailesine zarar gelmesinden korktuğu için kendisini cinayete kurban gitmiş gibi gösterip, ortadan kaybolduğunu itiraf etti. Polis, Enver Ç.'nin eşi Esin Ç.’nin de ifadesine başvurdu. Enver Ç., polisteki işlemlerinin ardından, savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

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