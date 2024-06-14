İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat için kara para aklama iddiası üzerine haklarında soruşturma başlatmıştı.



"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Vergi kanununa muhalefet" suçlarından 5 Kasım 2023 tarihinde tutuklanan ve yaklaşık 6 aydır cezaevinde olan Dilan ve Engin Polat çifti için karar verilmişti.

KARDEŞLERİ TAHLİYE OLDU



Aylık tutukluluk incelemesi yapılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 16 tutuklu sanık için süpriz bir gelişme yaşandı.

Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu'nun da aralarında bulunduğu 11 şüpheli tahliye edildi.

SILA DOĞU'NUN 'DİLAN' HAYKIRIŞI



Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu cezaevinden çıktı. Tahliyesi sonrası Sıla Doğu'nun 'Dilan' diye haykırması dikkat çekti.