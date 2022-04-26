Ceylan nöbeti
Şanlıurfa'da türkülere konu olan ceylanlar sayıları azaldığı için koruma altına alındı. Ceylanların üreme dönemlerinde bir sorunla karşılaşmamaları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeyi dürbün, termal kamera ve dron ile dikkatlice izliyor.
SAYILARI ARTMAYA BAŞLADI
Şanlıurfa'da Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne (DKMP) bağlı 20 bin 504 hektarlık Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, nesli tükenme tehlikesi altında olan "gazella marica" türü ceylanlara ev sahipliği yapıyor. Ceylanlar, 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'nda koruma altına alınarak çoğaltılıyor. Şu anda istasyonda 174 ceylan bulunurken, yaban hayatı geliştirme sahası ile diğer alanlardaki ceylanlarla sayı daha da artıyor.
7 GÜN 24 SAAT BEKLİYORLAR
Ceylanlar sıkı bir şekilde korunurken, özellikle üreme dönemlerinde yavruların zarar görmemesi ve çalınmaması için DKMP ekiplerinin denetimleri daha da sıklaşıyor. Merkezde 7 gün 24 saat nöbet tutan ekipler, bölgeyi termal kameralar, dron, dürbün ve arazi araçlarıyla tarayarak herhangi bir olumsuzluğa fırsat vermiyor. En küçük hareketliliği bile arazi araçlarıyla anında bölgeye giderek yerinde değerlendiren ekipler, kaçak avcılara göz açtırmıyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürü Onur İnan, "Ceylanların gebelik ve doğumu yaklaştığı bu dönemde koruma ve kontrol faaliyetlerine ağırlık verdik. Av koruma memurlarımız ve saha bekçilerimizden oluşan yaklaşık 30 personelimiz görev alıyor" dedi.