Çevre Ve Çocuk Akademisi Açıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mili Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile birlikte Başkent Millet Bahçesinde düzenlenen "Çevre ve Çocuk Akademisi" tanıtım programına katıldı.

Bakan Murat Kurum programda yaptığı konuşmada; "Tek amacımız, hedefimiz; evlatlarımızı ve ülkemizin, şehirlerimizin her köşesinde yeşille, toprakla, ağaçla, doğayla buluşturmak." dedi.

Türkiye Çevre Haftasını, 81 ilde, milyonlarca vatandaşla birlikte millet bahçelerinde kutladıklarını dile getiren Bakan Murat Kurum, "Ülkemizin dört bir yanında 81 ilimizde oyun alanları ile piknik alanlarıyla, bisiklet ve yürüyüş yolları ile millet bahçesi projelerimizi aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz. Siz evlatlarımızı, ülkemizin, şehirlerimizin her köşesinde yeşille, toprakla, ağaçla, doğayla buluşturmak tek amacımız, hedefimiz." şeklinde konuştu.

"Sizler doğayla dost olunca bizim iklimimiz hep bahar olacaktır" diyen Bakan Murat Kurum,

"Vatanımızda kuşlar şarkı söyleyecek, denizlerimiz her zaman masmavi, doğamız yemyeşil, şehirlerimiz de tertemiz olacaktır. Irmaklarımız gürül gürül akacak ve en güzel mevsimlerimizde siz kıymetli gençlerimiz olacaksınız." değerlendirmesinde bulundu.

-Türkiye'nin ilk engelsiz platformu "Çevre ve Çocuk Akademisi" hizmete sunuldu

Konuşmalarında desteklerinden dolayı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e teşekkürlerini sunan Bakan Murat Kurum, Çocuk Akademisine ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Çocuklarımızdan oluşan çevre müfettişlerimiz, üniversitede okuyan gençlerimizden oluşan iklim elçilerimiz var. Milli Eğitim Bakanlığımızla da beraber çok önemli adımlar atıyoruz. Türkiye'nin ilk dijital ve engelsiz platformu Çevre ve Çocuk Akademisini bugün itibariyle yavrularımızın hizmetine sunuyoruz. İşaret dili betimlemesiyle 18 milyon çocuğumuzun hepsine engelsiz bir platform armağan ediyoruz. "

-Öğrenciler, akademiye EBA şifreleri ile erişebilecek

Tüm öğrencilerin EBA şifreleri ile akademiye girebileceklerini ifade eden Bakan Kurum, " Sizler için hazırladığımız eğitim videolarını, animasyonları ve filmleri izleyerek hem öğrenecekler, hem de eğlenecekler. Bu akademilerimiz tamamlandığında da Çevre ve Çocuk Akademisi Bilgi Yarışması'na katılacak ve topladığınız puanlarla da çevre marketimizden dilediğiniz kadar hediyelerinizi alabileceksiniz. Tüm bunların yanında diplomalarınız olacak ve Çevre ve Çocuk Akademisi'nden mezun olacaksınız. Bu yarışmanın kaybedeni yok, hepiniz etkinlik boyunca öğrenecekleriniz ile önümüzdeki süreçte hayatlarınızda sizlere ışık tutacak ve bu ışıkla da etrafınızı, sokağınızı, mahallenizi şehrinizi aydınlatacaksınız. Kitaplarımızın, akademimizin çocuklarımıza, gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Programa, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, illerden gelen çevre müfettişleri ve iklim elçileri de katıldı. Program, iklim elçileri ve çevre müfettişleri ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik hayata geçirilen Çevre ve Çocuk Akademisi'ne www.cevrevecocukakademisi.gov.tr adresinden erişilebilecek. Çocuklar, "Çevre", "Şehircilik", "İklim Değişikliği", "Sıfır Atık", "Doğa ve Sanat", "Çevre ve İletişim" konularında istedikleri akademiye giriş yapabilecekler, akademide kazandıkları puanlarla "Çevre Market "ten bisiklet, scooter, kaykay ile onlarca hediyeye sahip olabilecekler.