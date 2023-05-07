Çevre dostu eğitim yuvası
Sivas'ta Ulaş İlkokulu ile Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu'nda "Çevre Dostu Bin Okul" projesi başlatıldı.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde taşımalı sistemle eğitim veren Ulaş İlkokulu ile Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu'nda "Çevre Dostu Bin Okul" projesi başlatıldı. 270 öğrencili okulun bahçesinde güneş enerji santrali ve yağmur suyu depolama sistemi kuruldu.
Bu sistemle yağmur suları depoda biriktiriliyor. Su ihtiyacını 1 tonluk su deposundan karşılayarak bahçedeki çimler ve ağaçlar sulanıyor. Güneş enerji panelleriyle de okuldaki sınıflar ve öğrencilerin yemek yediği yemekhanenin aydınlatılması sağlanıyor.
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