Cevizlibağ'da tramvayın çarptığı kişi ağır yaralandı
Kaynak: AA
İstanbul Cevizlibağ'da tramvayın çarptığı yabancı uyruklu kişi, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Cevizlibağ tramvay durağı yakınında karşı tarafa geçmeye çalışan Mısır uyruklu Muhammed El Savaki'ye o sırada geçen tramvay çarptı. El Savaki, tramvay ile kaldırım arasında sıkışarak ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye görevlilerince sıkıştığı yerden çıkarılan El Savaki, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza dolayısıyla bir süre Sultanahmet istikametine sefer yapılamadı.
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