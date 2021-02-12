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12 Şubat 2021 Cuma 18:11:00 - Güncelleme:12 Şubat 2021 Cuma 18:11:00

Çeşme'de hortum: Araçlar devrildi, yaralılar var

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Çeşme'de oluşan hortum nedeniyle bölgede araçlar devrilirken, İzmir Valisi Köşger 16 kişinin hafif şekilde yaralandığını duyurdu.

İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen hortum ve aşırı rüzgar nedeniyle 16 kişi yaralandı.

Alaçatı Mahallesi'nde hortum ve aşırı rüzgar sonucu bir vinç inşaat alanındaki işçi barakalarının üzerine devrildi. Ayağı kırılan bir kişi İzmir'e sevk edildi. Diğerlerinin durumunun da hafif olduğu bildirildi.

İlçede bazı araç ve tekneler de hortum ve fırtınadan zarar gördü.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, AFAD ve ilgili kurumların çalışmalarını sürdürdüğünü, durumun stabil olduğunu kaydetti. Çataklı, İzmir halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

ÇEŞME'DE DENİZDE HORTUM OLUŞTU

Vali Köşger, incelemelerde bulundu

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Çeşme ilçesinde incelemelerde bulundu.

Köşger, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihtiyaç duyulan tüm ekiplerin bölgeye seferber edildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Daha önce İzmir'de görülmemiş bir vaka yaşandı. Bu oldukça kuvvetli bir hortum. Şimdi sahili gezdik. Özellikle Alaçatı Port bölgemizde araçları 8-10 metre havaya kaldırıp binaların üzerinden aşıp diğerlerinin üzerine atmış ve oldukça fazla araçta tahribat olduğu anlaşılıyor."

Yamaç Evleri bölgesindeki bazı konutlarda hasar oluştuğunu da aktaran Köşger, Urla ilçesindeki 700 seranın da doludan zarar gördüğünü bildirdi.

BAKAN PAKDEMİRLİ'Yİ TAŞIYAN UÇAK İNİŞ YAPAMADI

Hortum olayı nedeniyle İzmir'e gelmek için Ankara'dan havalanan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi taşıyan uçağın hava muhalefeti nedeniyle Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yapamadığı ve başkente geri döndüğü öğrenildi.

SOYER: VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, "Çeşme Alaçatı Port civarında oluşan hortumun maddi zararı büyük. AKS ekiplerimiz başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi tüm kurumsal gücüyle vatandaşlarımızın yanında." ifadelerini kullandı.

Soyer, yaralılara geçmiş olsun dileğini de mesajında iletti.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ise hortuma ilişkin, "Yeryüzündeki cennet Çeşme akşam 09.00 sularında cehennemi yaşadı." ifadelerini kullandı.

Bazı ahırlarda çatıların uçtuğunu aktaran Oran, "Çeşme Belediyesi bütün ekipleriyle beraber ben dahil olmak üzere sahadayız. Hem hasarları bir an evvel sarmaya hem de hayvanları damdan sağlıklı bir şekilde çıkarmak için çalışmalara devam ediyoruz. Biz Çeşmeyiz. Çeşme Belediyesi olarak Çeşmelilerle beraber yeni bir güne uyanacağız. Her şey çok güzel olacak." diye konuştu.

Öte yandan Çiğli ilçesinde de kuvvetli yağış, su baskınlarına neden oldu. İlçede parke taşlı bir yol yağış nedeniyle çöktü. Bazı araçlar zarar gördü. Torbalı ilçesinde de kuvvetli rüzgar bazı binaların çatılarına zarar verdi.

Etiketler : İsmail Çataklı İzmir Valisi Köşger Çiğli ilçesi
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