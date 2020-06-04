Ceren Damar'ın katilinin tehditleri tutanaklara geçti

Akademisyen Ceren Damar Şenel'in öldüren Hasan İsmail Hikmet ile babası Ömer Hikmet'in cezaevinde yaptıkları görüşmede Ceren Damar'ın babası Mustafa Damar, mahkeme heyeti, basın mensupları ve duruşmayı takip edenlere yönelik sarf ettikleri tehdit ve hakaret içeren sözler tutanaklarda yer aldı - Görüşme tutanağından: - Ömer Hikmet: "O (Mustafa Damar) zaten vızık vızık edecek. Ben onu arayacağım, 'Bir görüşelim' diyeceğim. 'Hasan'ın selamı var' diyeceğim tamam mı?" - Hasan İsmail Hikmet: "Sen bana bırak, çıkana kadar sen hiç elleme" - Ömer Hikmet: "Arada bir arar vızıklatırım ben onu. Arada bir o şerefsizin evinin orada tur atarım. 'Ben kafama göre güvenlik önlemleri mi aldım' diyor. Nasıl aldıysa?"

Akademisyen Ceren Damar Şenel'in katili Hasan İsmail Hikmet ile babası Ömer Hikmet'in cezaevinde yaptıkları görüşmede Ceren Damar'ın babası Mustafa Damar başta olmak üzere yargılamayı yapan mahkeme heyeti, basın mensupları ve duruşmayı takip edenlere yönelik tehdit ve hakaret içeren sözleri tutanaklara geçti.

Baba Ömer Hikmet 26 Şubat'ta, Ceren Damar'ı öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan oğlu Hasan İsmail Hikmet'i, tutuklu olduğu Sincan 2 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ziyaret etti.

Cezaevi yönetimi, baba ve oğlu arasında geçen diyalogların deşifre edildiği 12 sayfalık tutanağı, "delil niteliğinde olabileceği" gerekçesiyle ilgili birimlere gönderdi.

Tutanaklarda, Hasan İsmail Hikmet ile Ömer Hikmet'in birçok kişiye yönelik kullanılan hakaret ve tehdit içerikli sözler yer alıyor.

Tutanaklara göre, karar duruşmasının ardından Ceren Damar'ın babası Mustafa Damar'ın Ankara Adliyesi önünde yaptığı açıklama hakkında konuşan ikilinin arasında şu diyalog geçti:

Ömer Hikmet: "O (Mustafa Damar) zaten vızık vızık edecek. Ben onu arayacağım, 'Bir görüşelim' diyeceğim. 'Hasan'ın selamı var' diyeceğim tamam mı?"

Hasan İsmail Hikmet: "Sen bana bırak, çıkana kadar sen hiç elleme."

Ömer Hikmet: "Arada bir arar vızıklatırım ben onu. Arada bir o şerefsizin evinin orada tur atarım. 'Ben kafama göre güvenlik önlemleri mi aldım' diyor. Nasıl aldıysa?"

Hasan İsmail Hikmet: "Bak bakalım nasıl önlem almış?"

- "FOTOĞRAFLARIMI PAYLAŞIN"

Hasan İsmail Hikmet, babasından cezaevinde çekilen fotoğrafların sosyal medyadan paylaşılarak Ceren Damar'ın ailesine mesaj verilmesini istedi ve "Görüp daha da çok çıldırsınlar. Bir sürü fotoğraf çektirdim, daha onları da vereceğim açık görüşte." ifadelerini kullandı.

Baba Ömer Hikmet, görüştüğü eski ağır ceza mahkemesi başkanının kendisine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararının Yargıtayda bozulacağını söylediğini oğluna aktardı. Bunun üzerine, Hasan İsmail Hikmet de "Dışarı çıkayım birkaç kişinin hesabını göreceğim. Yeter ki şuradan çıkayım." karşılığını verdi.

Hükümlü Hasan İsmail Hikmet ve babası arasındaki konuşmada temyiz süreciyle ilgili diyaloglar da kayıtlara girdi. "O zamana kadar da ben unutmam hiçbir şeyi. Bize edilen lafları, avukata edilen lafları unutmam. Ben onun şeyini alırım." ifadelerini kullanan hükümlünün sözlerine babası, "Yargıtay'dan dosyalar gelir yani 5-6 yılın geçmiş olur." karşılığını verdi. İkilinin arasında şu diyalog geçti:

Hasan İsmail Hikmet: "Adam bulursam zaten hızlı gider istinaftan. İstinaftan sonra temyiz zaten 2-3 yıl."

Ömer Hikmet: "Biz bulunmayacağız belki onlar dosyayı üste çıkarmak için yapacaklar."

HASAN İSMAİL HİKMET: "DOĞRU BİR AN ÖNCE ONAYLANSIN DİYE"

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019'da kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından odasında öldürülmüştü. Damar'ı önce tabancayla vurup sonra 17 yerinden bıçaklayarak öldüren Hasan İsmail Hikmet, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesince 21 Şubat 2020'de, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.