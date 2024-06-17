VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Seçerken dikkat!
Bağışla gelen çifte bayram
Yüzleri gülümseten ‘vefa'
Burnuyla kitap yazdı
Resim hobisi hayata bağladı
Gün batımı için yollardalar
17 Haziran 2024 Pazartesi 17:20:00 - Güncelleme:17 Haziran 2024 Pazartesi 17:20:00

Ceplerinde akrep var! En cimri 4 burç

ABONE OL

Para herkes için önemlidir ama onlar için hayati önem taşır. Adeta ceplerinde akrep var diyebiliriz. Bizden söylemesi sakın bu burçlardan borç istemeyin, vermezler. İşte en cimri 4 burç…

Para ve maddi güç sizin için ne kadar önemli? Bazı insanların para harcama fikri dahi canını sıkar... Sizin için durum nasıl?

Astrolojiye göre en cimri burçlar denilince akla gelen isimler akrep, başak, yengeç ve oğlak oluyor. İşte cimri burçların özellikleri...

1. AKREP BURCU

İnsanlara karşı sürekli temkinli yaklaşan akrep burçları, söz konusu para olduğunda da istifinden hiç ödün vermez. Genel olarak ketum olan akrep burçları, mali durumlarını her zaman gizli tutar. Kendisine para harcamayı seven akrep burçları, konu başkası oldu mu harcamaktan pek hoşlanmazlar. Gelecek için hep kendilerini güven altında tutan akrepler, savurgan değillerdir.

2. YENGEÇ BURCU

En duysal en anaç burç olan yengeçler paraya geldi mi pek bu kadar yumuşak olmazlar. Yengeç burçları genelde evcimen olur. Bu sebeple genelde evde vakit geçirmekten hoşlanır. Böylece paraları da ceplerinde kalır... Her zaman hayatta akıllıca davranan yengeçler, parasını hep cüzdanında ister.

3. BAŞAK BURCU

Adeta kusursuz olmak için doğan başak burçları, asla kendilerini cimri olarak tanımlamazlar. Ama... Onlar cimridir. Her türlü abartıdan uzak kendini hayatın sadeliğine vermiş olan başak burçları, mütevazi yaşam sürer. Bu sebeple en zengin ve mükemmeliyetçi insanlar genelde başak burcundan çıkar.

4. OĞLAK BURCU

Hırsları ve işkolikleriyle tanıdığımız oğlak burcunu biraz da parasal olarak tanıyalım. Hayatta oldukça tutumlu davranan oğlaklar, para biriktirme konusunda adeta takıntılılardır. Oğlak burcu olan kişiler için tasarruf etmek büyük önem taşır. Çünkü onlar her zaman geleceğini garanti altına almak ister.

Etiketler : cimri burçlar borç vermeyen burçlar hayatı akrep gibi yaşayanlar akrep burcu cömert olmayanlar
'Baba olmak sonsuz bir mutluluk'

'Baba olmak sonsuz bir mutluluk'
Çanta hırsızlarına şifreli önlem

Çanta hırsızlarına şifreli önlem
Eşim ‘çuval giy' dese giyerim

Eşim ‘çuval giy' dese giyerim
Kaan'la Ege'yi gezecek

Kaan'la Ege'yi gezecek
Keşke daha erken yaşta baba olsaydım

Keşke daha erken yaşta baba olsaydım
K-Pop'dan sonra J Pop salgını mı?

K-Pop'dan sonra J Pop salgını mı?
Survivor magandaları!

Survivor magandaları!
Bursa'da rap zamanı

Bursa'da rap zamanı
Plajlarda korkum yok

Plajlarda korkum yok

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX