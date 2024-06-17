Para ve maddi güç sizin için ne kadar önemli? Bazı insanların para harcama fikri dahi canını sıkar... Sizin için durum nasıl?

Astrolojiye göre en cimri burçlar denilince akla gelen isimler akrep, başak, yengeç ve oğlak oluyor. İşte cimri burçların özellikleri...

1. AKREP BURCU

İnsanlara karşı sürekli temkinli yaklaşan akrep burçları, söz konusu para olduğunda da istifinden hiç ödün vermez. Genel olarak ketum olan akrep burçları, mali durumlarını her zaman gizli tutar. Kendisine para harcamayı seven akrep burçları, konu başkası oldu mu harcamaktan pek hoşlanmazlar. Gelecek için hep kendilerini güven altında tutan akrepler, savurgan değillerdir.

2. YENGEÇ BURCU

En duysal en anaç burç olan yengeçler paraya geldi mi pek bu kadar yumuşak olmazlar. Yengeç burçları genelde evcimen olur. Bu sebeple genelde evde vakit geçirmekten hoşlanır. Böylece paraları da ceplerinde kalır... Her zaman hayatta akıllıca davranan yengeçler, parasını hep cüzdanında ister.

3. BAŞAK BURCU

Adeta kusursuz olmak için doğan başak burçları, asla kendilerini cimri olarak tanımlamazlar. Ama... Onlar cimridir. Her türlü abartıdan uzak kendini hayatın sadeliğine vermiş olan başak burçları, mütevazi yaşam sürer. Bu sebeple en zengin ve mükemmeliyetçi insanlar genelde başak burcundan çıkar.

4. OĞLAK BURCU

Hırsları ve işkolikleriyle tanıdığımız oğlak burcunu biraz da parasal olarak tanıyalım. Hayatta oldukça tutumlu davranan oğlaklar, para biriktirme konusunda adeta takıntılılardır. Oğlak burcu olan kişiler için tasarruf etmek büyük önem taşır. Çünkü onlar her zaman geleceğini garanti altına almak ister.