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13 Haziran 2021 Pazar 00:10:00 - Güncelleme:13 Haziran 2021 Pazar 07:33:00

Cengo'nun hasreti bitti

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İzmir'de Emiralem Atatürk Ortaokulu öğrencileri iki yıl önce okul bahçesinde buldukları yavru köpeğe sahip çıktı.

Cengo adını verdikleri köpeğe el birliğiyle kulübe yapıp, bakımını üstlenen çocuklar pandemi sürecinde ayrı kaldıkları can dostlarına kavuştu. Şimdi okul bahçesinde hasret gideriyorlar.

BAKIMLARI HİÇ AKSATILMADI

İzmir'in Menemen İlçesi'nde, Emiralem Atatürk Ortaokulu bahçesinde iki yıl önce bulunan köpek yavrusu, öğretmenlerin aldığı kararla sahiplenildi, adı da 'Cengo' konuldu. Okulun faal olduğu dönemde öğrencilerin ilgilendiği Cengo için bahçeye kulübe yapıldı. Salgın nedeniyle okulların kapalı olduğu dönemde Cengo'ya müdür yardımcısı Filiz Kurtuluş, görevliler Ahmet Keklikçi ve Cüneyt Sakar baktı.

ÖĞRENCİLERİ ÇOK ÖZLEMİŞTİ

Cengo, kademeli normalleşme kararıyla okula dönen öğrencilerle buluştu. Cengo, eski günlerde olduğu gibi yine teneffüse çıkan çocuklarla bahçede koşup eğlendi. Köpeğin bakımı üstlenenlerden Filiz Kurtuluş, "Düzenli olarak aşılarını yaptırıyoruz, mamasını alıyoruz. Cengo okula çok alıştı ve hafta sonları bizleri özlüyor. Okula her gelişimizde bizi karşılıyor. Sevgi dolu bir köpek, kimseye bir zararı da yok" dedi.

Cengo'nun yanından hiç ayrılmadığı 57 yaşındaki Ahmet Keklikçi "Sabah gelince ilk iş olarak ona mama veriyorum. 2 yıldır burada bizimle, cumartesi ve pazar dahil sürekli onunla ilgileniyorum. Ona evladımız gibi sahip çıktık" diyor.

Etiketler : köpek yavrusu izmir yaşam haberleri
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