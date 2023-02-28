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28 Şubat 2023 Salı 16:21:00 - Güncelleme:28 Şubat 2023 Salı 16:21:00

Cengiz Holding Adıyaman'a prefabrik kent kuruyor

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Deprem felaketi sonrasında bölge halkı için seferber olan Cengiz Holding, Adıyaman'da 1.250 kişinin barınma ihtiyacını karşılayacak prefabrik kent kuruyor. Afetzedelerin, önümüzdeki haftadan itibaren aşamalı olarak yerleşmeye başlayacağı yapılar, mart ayının ikinci yarısında tamamlanacak.

İlki 6 Şubat'ta sabaha karşı Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 10 kenti olumsuz etkileyen deprem nedeniyle yardım çalışmaları aralıksız devam ederken, Cengiz Holding barınma ihtiyacı için Adıyaman'da 1.250 kişilik prefabrik kentin yapımına başladı. Mart ayının ikinci yarısında tamamlanması hedeflenen kentte, 100 konteynır ve 120 prefabrik yapı, sosyalleşme alanları, çocuk oyun alanları ve yemekhane bulunacak.

YERLEŞİM GELECEK HAFTA BAŞLIYOR

Adıyaman'da 40 bin metrekarelik alana kurulan prefabrik kent, büyüklükleri 21 metrekare ile 36 metrekare arasında değişen yapılardan oluşacak. 1+1 daire formunda tasarlanan yapılar, içinde banyo, tuvalet, mutfak da yer alacak şekilde ihtiyaçları karşılayacak. Önümüzdeki haftadan itibaren afetzedelerin, aşamalı olarak yerleşmeye başlayacağı yapılar, mart ayının ikinci yarısında tamamlanacak.

İLK GÜNDEN BERİ SAHADA

Grup şirketleri Eti Bakır, Eti Alüminyum, Cengiz Enerji, Cengiz İnşaat ve iştirakleri Kalehan Enerji, İGA, Boğaziçi Elektrik Dağıtım (BEDAŞ), Çamlıbel Elektrik Dağıtım (ÇEDAŞ), Akdeniz Elektrik Dağıtım (AEDAŞ) ve Meram Elektrik Dağıtım (MEDAŞ) ile depremin ilk gününden bu yana maden işletmelerinde çalışan uzman ekipleri ve iş makineleriyle arama kurtarma çalışmalarına destek olan Cengiz Holding, içinde AFAD'ın açıkladığı ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı 90 TIR'ı deprem bölgesine ulaştırdı. Depremin ilk haftasından itibaren Gaziantep, Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş'taki 5 biner kişilik yemek çadırlarında her gün toplam 20.000 kişiye sıcak yemek servisi yapan şirket, İslahiye ve Hatay'a ise 2 ekmek fabrikası desteği sağladı. AFAD ve AHBAP'a toplamda 3 milyar liralık nakdi destekte bulunan Cengiz Holding, makine satın alarak kendi dikmeye başladığı çadırlarla da geçici barınma ihtiyacına çözüm üretmeye çalışıyor.

Etiketler : cengiz holding deprem afet bölgesi

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