VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkentte uyuşturucu operasyonlarında son bir haftada 53 şüpheli tutuklandı
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
Pakistan'da muson yağmurlarının neden olduğu afetlerde ölenlerin sayısı 1638'e yükseldi
Japonya, en uzun süre başbakanlık yapan Abe'nin cenaze töreninin maliyetini tartışıyor
Rusya'nın İjevsk kentinde okula silahlı saldırı
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Tahıl Koridoru Anlaşması, birçok ülkenin önemli ölçüde rahatlamasını...
İngiliz sterlini, dolar karşısında tüm zamanların en düşük seviyesini gördü
İhracat desteklerine yönelik prefinansman modeli hayata geçiriliyor
A Milli Futbol Takımı, son iki maçta hayal kırıklığı yaşattı
Nükleer tehdit konusunda Batı'nın Rusya yanılgısı
"Tay" filmini 3 günde 80 bin kişi izledi
TOGG'un fiyatı ne olacak?
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Ahmet Davutoğlu'nun, siyasi hayatının en büyük mücadelesi...
Masanın ortakları garanti peşinde!
KKTC'den kritik hamle! Başvuru yapıldı
Akaryakıta indirim geliyor
"Bize ders vermeye kalkma Macron!"
Putin'i kızdıracak teslimat: Ukrayna'ya ulaştı
Diyetisyen Nuray ÇAĞALDOĞAN'dan Metabolizmayı Hızlandıran Altın Öneriler
QANplatform: Kuantum saldırılarına dayanıklı blok zinciri
Cemil Kumaşçıoğlu: Bohem, Ankara'nın yeni eğlence adresi olacak
82 çocuğu ısıttı
Kimsenin koltuğunda gözüm yok
Rapten nefret ediyorum
26 Eylül 2022 Pazartesi 10:06:00 - Güncelleme:26 Eylül 2022 Pazartesi 10:06:00

Cemil Kumaşçıoğlu: Bohem, Ankara eğlence hayatına yeni bir soluk getirecek

ABONE OL

Kapılarını açtığı ilk günden itibaren Ankara'nın eğlence hayatına yeni bir soluk getiren Bohem'in sahiplerinden ünlü işletmeci Cemil Kumaşçıoğlu, “Bohem, DJ performansları, konsept partiler ve canlı müzik geceleri ile Ankara'da eğlence denince akla gelen ilk adreslerden bir olacak” dedi.

Ankara'da imza attığı mekanlarla haklı bir üne sahip olan işletmeci Cemil Kumaşçıoğlu'nun ortakları Fethi Koyuncu ve Emre Topel ile birlikte hayata geçirdiği Bohem, kapılarını açtığı ilk günden bu yana Ankara'nın eğlence hayatına renk katmaya devam ediyor. Misafirlerini 90'ların yerli ve yabancı hit şarkılarıyla zamanda nostaljik bir yolculuğa çıkaran mekan, isminin hakkını veren tasarımıyla da göz dolduruyor. İç kısmında flamingo heykellerinin yer aldığı Bohem, ince detaylarla bezeli atmosferiyle ziyaretçilerine sıra dışı bir deneyim vaat ediyor.

SEKTÖRDE YILLARDIR EDİNDİĞİMİZ TECRÜBENİN MEYVESİ

Cemil Kumaşçıoğlu, zengin kokteyl menüsü ve DJ performansları ile Ankaralıların yeni buluşma noktası haline gelen Bohem'in Ankara'nın yeni eğlence adresi olacağını söylüyor: "Bohem, ortaklarım Fethi Koyuncu ve Emre Topel ile uzun zamandır kurduğumuz hayallerin gerçeğe dönüştüğü özel bir mekan. Sektörde yıllardır edindiğimiz tecrübenin bir meyvesi olarak doğdu. Yola çıkarken iddiamız Ankara eğlence hayatına yeni bir soluk getirmekti. Daha ilk günden doğru yolda olduğumuz görmek bizi daha da motive etti."

DJ PERFORMANSLARI, KONSEPT PARTİLER VE CANLI MÜZİK GECELERİNİN ADRESİ

Ankara cemiyet hayatının önde gelen isimleri ile gençlerin kısa zamanda müdavimleri arasına katıldıkları Bohem, Baran Yazıcı'nın işletmeciliğinde haftanın 7 günü hizmet veriyor. Kendilerine DJ performansları, konsept partiler ve canlı müzik gecelerinin akla gelen ilk adresi olma hedefini koyduklarını belirten Cemil Kumaşçıoğlu, "Ankaralı hemşerilerimiz mekanımıza büyük teveccüh gösterdi. Çizgimizi bozmadan, her gelen misafirimizin tekrar tekrar gelmek isteyeceği köklü bir mekan olma yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz" diyor.

Etiketler : Ankara Cemil Kumaşçıoğlu DJ PERFORMANSLARI
Constanze'nin Thor'u

Constanze'nin Thor'u
Şarkıcılık kolay değil

Şarkıcılık kolay değil
Kavgaya karıştı

Kavgaya karıştı
Sessiz çift

Sessiz çift
Bİr Türkü hayatını değiştirdi

Bİr Türkü hayatını değiştirdi
Okçuluk dersleri

Okçuluk dersleri
İkinci kez baba oldu

İkinci kez baba oldu
Repertuvar yemeği

Repertuvar yemeği
Kahvaltıda bile sushi yiyebilirim

Kahvaltıda bile sushi yiyebilirim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes