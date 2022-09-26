Cemil Kumaşçıoğlu: Bohem, Ankara'nın yeni eğlence adresi olacak

Ankara'da imza attığı mekanlarla haklı bir üne sahip olan işletmeci Cemil Kumaşçıoğlu'nun ortakları Fethi Koyuncu ve Emre Topel ile birlikte hayata geçirdiği Bohem, kapılarını açtığı ilk günden bu yana Ankara'nın eğlence hayatına renk katmaya devam ediyor. Misafirlerini 90'ların yerli ve yabancı hit şarkılarıyla zamanda nostaljik bir yolculuğa çıkaran mekan, isminin hakkını veren tasarımıyla da göz dolduruyor. İç kısmında flamingo heykellerinin yer aldığı Bohem, ince detaylarla bezeli atmosferiyle ziyaretçilerine sıra dışı bir deneyim vaat ediyor.

SEKTÖRDE YILLARDIR EDİNDİĞİMİZ TECRÜBENİN MEYVESİ

Cemil Kumaşçıoğlu, zengin kokteyl menüsü ve DJ performansları ile Ankaralıların yeni buluşma noktası haline gelen Bohem'in Ankara'nın yeni eğlence adresi olacağını söylüyor: "Bohem, ortaklarım Fethi Koyuncu ve Emre Topel ile uzun zamandır kurduğumuz hayallerin gerçeğe dönüştüğü özel bir mekan. Sektörde yıllardır edindiğimiz tecrübenin bir meyvesi olarak doğdu. Yola çıkarken iddiamız Ankara eğlence hayatına yeni bir soluk getirmekti. Daha ilk günden doğru yolda olduğumuz görmek bizi daha da motive etti."

DJ PERFORMANSLARI, KONSEPT PARTİLER VE CANLI MÜZİK GECELERİNİN ADRESİ

Ankara cemiyet hayatının önde gelen isimleri ile gençlerin kısa zamanda müdavimleri arasına katıldıkları Bohem, Baran Yazıcı'nın işletmeciliğinde haftanın 7 günü hizmet veriyor. Kendilerine DJ performansları, konsept partiler ve canlı müzik gecelerinin akla gelen ilk adresi olma hedefini koyduklarını belirten Cemil Kumaşçıoğlu, "Ankaralı hemşerilerimiz mekanımıza büyük teveccüh gösterdi. Çizgimizi bozmadan, her gelen misafirimizin tekrar tekrar gelmek isteyeceği köklü bir mekan olma yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz" diyor.