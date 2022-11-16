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16 Kasım 2022 Çarşamba 21:19:00 - Güncelleme:16 Kasım 2022 Çarşamba 21:19:00

Cemevleri düzenlemesi yasalaştı: Belediyeler destek verebilecek

Kaynak: TRT Haber

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İçinde cemevleri ve iş kazalarında hayatını kaybeden maden işçilerine ilişkin düzenlemelerin de bulunduğu teklif yasalaştı. Yasaya göre, belediyeler gerektiği yerde cemevlerine destek olabilecek.

Cemevlerinin elektrik faturaları Kültür ve Turizm bakanlığınca ödenecek. Hayatını kaybeden maden işçilerinin yakınlarına ölüm aylığı bağlanacak....

BELEDİYELERDEN CEMEVLERİNE BAKIM DESTEĞİ

Cemevleriyle ilgili maddelerin de yer aldığı düzenleme Genel Kurul'dan geçerek yasalaştı. Düzenlemeye göre, cemevlerinin su giderlerinde ise devreye belediyeler girecek. Kullanma suyu ya indirimli olacak ya da ücretsiz karşılanacak

Cemevleri bundan sonra imar planlarında yer alacak. Bu planlar yapılırken bölgenin şartları ve ihtiyaçları doğrultusunda cemevlerine de yer ayrılacak. Belediyeler cemevlerine bakım, onarım ve malzeme desteği verebilecek.

MADEN KAZASINDA ÖLEN İŞÇİLERİN AİLELERİNE ÖLÜM AYLIĞI

Düzenlemede madenci aileleri için de önemli maddeler var. İş kazası sonucu ölen maden işçisinin genel sağlık sigortası da dahil tüm prim borçları silinecek. Kazada hayatını kaybeden maden işçisinin anne babasına aylık bağlanacak, aile fertlerinden bir kişiye istihdam hakkı verilecek.

Ayrıca yasa ile Fiyat İstikrarı Komitesi'nin kuruluş ve görevlerine ilişkin hukuki altyapı da oluşturuldu. ÖTV Kanunu çerçevesinde motorlu araç ticareti yapan mükelleflere teminat yükümlülüğü de getirildi.

Etiketler : cemevleri bakım desteği ötv
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