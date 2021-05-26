Çelik yürekli gençler

AZMETTİ BAŞARDI



Diyarbakır'da mahalle maçlarında kalecilik yapan 110 santim boyundaki İsmail Kele (41), 2016 yılında kurulan ve birçok branşta sporcu yetiştiren Kayapınar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü'nün futbol takımına girdi.

1'inci ligde mücadele eden takımın 3'üncü kalecisi olarak çalışmalara başlayan Kele, iki ay sonra Van'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na takımıyla beraber hazırlanıyor.

PANDEMİYİ FIRSATA ÇEVİRDİLER



İzmir'de down sendromluların sosyal hayata adapte olması ve sanatla buluşturulması amacıyla sürdürülen Uluslararası Act Able Projesi 17 genç, oyunculuk eğitimi alıyor.

Online derslerle devam eden çalışmalar, down sendromluların öncelikli aşı sırasına alınmasıyla yüz yüze başladı. Gençler, önce kentte sahneye çıkacak, ardından da İtalya'da gerçekleştirilecek sanat festivalinde Türkiye'yi temsil edecek.