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26 Mayıs 2021 Çarşamba 12:00:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2021 Çarşamba 12:00:00

Çelik yürekli gençler

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İzmir'de bir araya gelen down sendromlu gençler sahneledikleri oyunla Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek. Diyarbakır'da yaşayan 110 santim boyundaki İsmail Kele de kalecilik hayaline kavuştu, şimdi mutlu mesut fi le bekçiliği yapıyor.

AZMETTİ BAŞARDI

Diyarbakır'da mahalle maçlarında kalecilik yapan 110 santim boyundaki İsmail Kele (41), 2016 yılında kurulan ve birçok branşta sporcu yetiştiren Kayapınar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü'nün futbol takımına girdi.

1'inci ligde mücadele eden takımın 3'üncü kalecisi olarak çalışmalara başlayan Kele, iki ay sonra Van'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na takımıyla beraber hazırlanıyor.

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İzmir'de down sendromluların sosyal hayata adapte olması ve sanatla buluşturulması amacıyla sürdürülen Uluslararası Act Able Projesi 17 genç, oyunculuk eğitimi alıyor.

Online derslerle devam eden çalışmalar, down sendromluların öncelikli aşı sırasına alınmasıyla yüz yüze başladı. Gençler, önce kentte sahneye çıkacak, ardından da İtalya'da gerçekleştirilecek sanat festivalinde Türkiye'yi temsil edecek.

Etiketler : down sendromlu diyarbakır izmir
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