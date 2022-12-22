Çelik uçlu kalemlerle bakıra şekil veriyorlar
Erzincanlı ustalar, çelik uçlu kalemlerle bakıra şekil vermeye devam ediyorlar.
Erzincanlı ustalar, çelik uçlu kalemlerle bakıra şekil verip mesleği yaşatmaya çalışıyor. Bakır işleme atölyesi sahibi Yusuf Polat, babasının 47 yıl süren meslek serüvenini, kendisinin de 23 yıldır devam ettirdiğini söyledi. Mesleği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Polat, çırak bulamamaktan üzüntü duyduğunu belirtti.
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