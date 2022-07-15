DAĞCILAR ÇELİK AĞLAR ÇEKİYOR



Küresel iklim değişikliğinin etkileriyle yağış rejiminin değiştiği Karadeniz Bölgesi'nde, özellikle sarp yamaçlarda oluşan heyelanlar, can ve mal kayıplarına neden oluyor. Kaya düşmelerine karşı, kara yollarında önlemler artırılırken, endüstriyel dağcıların yürüttüğü çalışmalarla da çelik ağ çekilen yamaçlar, kaya tehdidinden arındırılıyor.

Prof. Dr. Bektaş, "Her yamacın özelliğine bağlı olarak kimi yerde kafesleme yaparsınız. Kafesleme daha çok moloz akması şeklinde küçük akmaları önleyebilir" diye konuştu.

'BÜYÜK KİTLE HAREKETLERİ İÇİN YETERSİZ'



Riskli yamaçlara 'teraslama' önerisinde bulunan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş ise "Kafesleme, küçük akmaları önleyebilir ama büyük kitle hareketi bekliyorsanız muhakkak suretle yamacın eğimini tıraşlayarak düşürmeniz, riskli yamaçlara, 'teras' şekli verilmesi gerekir" dedi. Bektaş, bunun için finans sağlanması gerektiğini vurguladı.