  • Bist 100
    95.573
  • Dolar
    5,7755
  • Euro
    6,5780
  • Altın
    261,4503
İstanbul
21 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Türkiye neden S-400 alıyor? Yetkililerden açıklama geldi Türkiye neden S-400 alıyor? Yetkililerden açıklama geldi
Aylan bebeğin hayatı film oluyor Aylan bebeğin hayatı film oluyor
TFF yeni sezonun ismini açıkladı TFF yeni sezonun ismini açıkladı
Doktor kızının aracına GPS cihazı koyup takip edip öldürdü! Her detayı korkunç... Doktor kızının aracına GPS cihazı koyup takip edip öldürdü! Her detayı korkunç...
Galatasaray ile anlaşmaya vardı! Yarın imzalar atılıyor Galatasaray ile anlaşmaya vardı! Yarın imzalar atılıyor
Çin'de mahkemelerde 'yapay zeka yargıç' dönemi Çin'de mahkemelerde 'yapay zeka yargıç' dönemi
Rusya 'yenilmez' silahlarını bekliyor Rusya 'yenilmez' silahlarını bekliyor
Gemlik Kaymakamı İnan'ın oğlu son yolculuğuna uğurlandı Gemlik Kaymakamı İnan'ın oğlu son yolculuğuna uğurlandı
Hindistan'daki Müslümanlara yönelik baskı ve şiddet artıyor Hindistan'daki Müslümanlara yönelik baskı ve şiddet artıyor
Yusuf Erdoğan olay oldu! 'Bizi boşuna uğraştırma' Yusuf Erdoğan olay oldu! 'Bizi boşuna uğraştırma'
Türkiye'nin 30 yıllık ihtiyacı S-400 Türkiye'nin 30 yıllık ihtiyacı S-400
Hrant Dink cinayetine ilişkin ayrılan davada mütalaa Hrant Dink cinayetine ilişkin ayrılan davada mütalaa
BİK ve PTT arasında iş birliği anlaşması BİK ve PTT arasında iş birliği anlaşması
Çekyat cinayetinde cezai ehliyet raporu beklenecek Çekyat cinayetinde cezai ehliyet raporu beklenecek
Mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu için Saraçhane'de devir teslim töreni yapıldı Mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu için Saraçhane'de devir teslim töreni yapıldı
Trabzonspor, Taha Tunç'un transferini açıkladı Trabzonspor, Taha Tunç'un transferini açıkladı
Zarif: İran olmadan bölge güvenliği olmaz Zarif: İran olmadan bölge güvenliği olmaz
Türkiye'den Tunus'taki terör saldırılarına kınama Türkiye'den Tunus'taki terör saldırılarına kınama
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İran konusunda Trump ile görüşecek Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İran konusunda Trump ile görüşecek
'Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi'nin durumu kritik' 'Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi'nin durumu kritik'
Başkan Erdoğan Japonya’da Başkan Erdoğan Japonya’da
Filistinlilerin boykot ettiği Filistin konulu Bahreyn Çalıştayı'nda neler oldu? Filistinlilerin boykot ettiği Filistin konulu Bahreyn Çalıştayı'nda neler oldu?
İstanbul Havalimanı, dünyada "Yılın Havalimanı" olmak için yarışıyor İstanbul Havalimanı, dünyada "Yılın Havalimanı" olmak için yarışıyor
Mısır zindanlarındaki hasta mahkumlar için tehlike çanları çalıyor Mısır zindanlarındaki hasta mahkumlar için tehlike çanları çalıyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Haziran 2019 18:16 | Perşembe

Çekyat cinayetinde cezai ehliyet raporu beklenecek

İzmir'de, çekyatın içinde battaniyeye sarılı cesedi bulunan Gülümser Bulut’un ölümüne ilişkin yargılanan kızı H.A. için cezai ehliyetini etkileyecek bir rahatsızlığının bulunup bulunmadığının belirlenmesi için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalından rapor istenmesine karar verildi. İzmir’in Konak ilçesinde, Gülümser Bulut’un çekyatın içinde battaniyeye sarılı cesedinin bulunmasına ilişkin görülen davaya devam edildi.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan Gülümser Bulut’un kızı H.A. ile yeğeni Y.K. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada tanık olarak ifade veren Gülümser Bulut’un komşusu A.T., “Gülümser Bulut arada kızıyla tartışırdı. Olaydan 3 gün önce akşam vakti balkonda gördüm, konuştuk biraz. O günden sonra kendisini görmedim. Kızı anneme ‘Annem eve gelmedi. Siz gördünüz mü?’diye sormuş” dedi.

Gülümser Bulut'un çekyatın içinde battaniyeye sarılı cesedinin bulunmasına ilişkin davada 2 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Olayın gerçekleştiği hafta Perşembe günü saat 15.00’te motosikletini satmak için işyerinden izin aldığını söyleyen tutuksuz sanık H.A., “Akşam eve gelince annemi evde göremedim. Annem, Perşembe ve Cuma günleri dini sohbetler için dergaha giderdi. Daha önce de gidip 1-2 kaldığı olmuştu” diye konuştu. Mahkeme heyeti, H.A.’nın cezai ehliyetini etkileyecek bir rahatsızlığının bulunup bulunmadığı ve Adli Tıp Kurumuna sevk dilip edilmemesinin sorulması için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalından rapor istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İzmir'in Konak ilçesinde Gülümser Bulut'un çekyatın içinde battaniyeye sarılı cesedinin bulunmasına ilişkin kızı ile yeğeninin tutuksuz yargılandığı davanın duruşması görüldü.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar Gülümser Bulut'un kızı H.A. ile yeğeni Y.K. ve avukatları katıldı.

Tanık A.T, Bulut'un alt komşuları olduğunu ve kızıyla yaşadığını, kendisini en son olaydan 3 gün önce balkonda kızıyla otururken gördüğünü belirterek, "Sanık H.A, cuma akşamı anneme annesinin iki gündür kayıp olduğunu söylemiş." dedi.

Tanık C.V. de Gülümser Bulut'un oturduğu mahallede bakkal dükkanı işlettiğini, kendisini en son 15 ya da 16 Ağustos 2018'de gördüğünü ifade ederek, "H.A'yı balkondan bağırırken gördüm. İlk önce ne olduğunu anlayamadım. Daha sonra 'Annemi öldürmüşler.' dediğini anladım." beyanında bulundu.

Tutuksuz sanık H.A, eve geldiğinde annesinin içeride olmadığını öne sürerek, "Annem dergahlara giderdi. Ben de o akşam dergaha gitmiş olabileceğini düşündüm. Daha önce de gidip 1-2 gün kalıp dönerdi. Cep telefonu da kapalıydı sürekli." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesine, sanık H.A'nın cezai ehliyetini etkileyecek rahatsızlığının bulunup bulunmadığı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığına sevkinin gerekip gerekmediği hususunda Ege Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Servisi'ne sevkine karar vererek duruşmayı erteledi.

OLAY NASIL OLMUŞTU?

İzmir’in Konak ilçesi Anafartalar Mahallesinde annesi Gülümser Bulut ile yaşayan H.A.’nın 2018’in Ağustos ayında, polisi arayıp ihbarda bulunması üzerine evde yapılan incelemede, Bulut’un cesedinin battaniyeye sarılarak çekyatın içine konulduğu belirlendi. Olayla ilgili H.A. tutuklandı. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, Bulut’un ölümünün doğal yollarla gerçekleşmediğine kanaat getirerek, çelişkili ifadeler verdiklerine dikkati çektiği H.A. ve ölen kadının yeğeni Y.K. hakkında “kasten öldürme” suçlamasıyla dava açtı.

Anafartalar Mahallesi'nde annesi Gülümser Bulut ile yaşayan H.A'nın 2018'in ağustos ayında polisi arayıp ihbarda bulunması üzerine evde yapılan incelemede, Bulut'un cesedinin battaniyeye sarılarak çekyatın içine konulduğu belirlenmişti.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, Bulut'un ölümünün doğal yollarla gerçekleşmediğine kanaat getirerek, çelişkili ifadeler veren kızı H.A. ve Y.K. hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açmıştı.

(AA-İHA)

TFF yeni sezonun ismini açıkladı
Türkiye'nin 30 yıllık ihtiyacı S-400
Doktor kızının aracına GPS cihazı koyup takip edip öldürdü! Her detayı korkunç...
PKK'nın, Almanya'da Türklere karşı işlediği suç sayısı arttı
Çin'de mahkemelerde 'yapay zeka yargıç' dönemi
Tohumun ilk müşterisi İsrail oldu
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden 'köprü' açıklaması
Türk Kara Kuvvetleri 2228 yaşında!
Yusuf Erdoğan olay oldu! 'Bizi boşuna uğraştırma'
Başta yengeç sandılar ama yaklaşınca... Büyüklüğüyle dikkat çekiyor
Bakan Akar'dan flaş F-35 açıklaması: Sonuna kadar savunacağız
Sosyal medyanın sebep olduğu hastalık: Dismorfofobi
Trabzonspor, Taha Tunç'un transferini açıkladı
Vali Okay Memiş: Kadınlar çobanla evlenmiyor
Mutlu haberi kızı duyurdu
Milyonlarca emekliye zam ve fark!
Beşiktaşlı eski futbolcu Galatasaray'la anlaştı
Merkel'i yine titreme tuttu
Rotayı çevirdiler! Türkiye'ye dolar akacak
Kışlalarda erken terhis sevinci başladı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ