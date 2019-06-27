Çekyat cinayetinde cezai ehliyet raporu beklenecek

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan Gülümser Bulut’un kızı H.A. ile yeğeni Y.K. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada tanık olarak ifade veren Gülümser Bulut’un komşusu A.T., “Gülümser Bulut arada kızıyla tartışırdı. Olaydan 3 gün önce akşam vakti balkonda gördüm, konuştuk biraz. O günden sonra kendisini görmedim. Kızı anneme ‘Annem eve gelmedi. Siz gördünüz mü?’diye sormuş” dedi.

Gülümser Bulut'un çekyatın içinde battaniyeye sarılı cesedinin bulunmasına ilişkin davada 2 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Olayın gerçekleştiği hafta Perşembe günü saat 15.00’te motosikletini satmak için işyerinden izin aldığını söyleyen tutuksuz sanık H.A., “Akşam eve gelince annemi evde göremedim. Annem, Perşembe ve Cuma günleri dini sohbetler için dergaha giderdi. Daha önce de gidip 1-2 kaldığı olmuştu” diye konuştu. Mahkeme heyeti, H.A.’nın cezai ehliyetini etkileyecek bir rahatsızlığının bulunup bulunmadığı ve Adli Tıp Kurumuna sevk dilip edilmemesinin sorulması için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalından rapor istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İzmir'in Konak ilçesinde Gülümser Bulut'un çekyatın içinde battaniyeye sarılı cesedinin bulunmasına ilişkin kızı ile yeğeninin tutuksuz yargılandığı davanın duruşması görüldü.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar Gülümser Bulut'un kızı H.A. ile yeğeni Y.K. ve avukatları katıldı.

Tanık A.T, Bulut'un alt komşuları olduğunu ve kızıyla yaşadığını, kendisini en son olaydan 3 gün önce balkonda kızıyla otururken gördüğünü belirterek, "Sanık H.A, cuma akşamı anneme annesinin iki gündür kayıp olduğunu söylemiş." dedi.

Tanık C.V. de Gülümser Bulut'un oturduğu mahallede bakkal dükkanı işlettiğini, kendisini en son 15 ya da 16 Ağustos 2018'de gördüğünü ifade ederek, "H.A'yı balkondan bağırırken gördüm. İlk önce ne olduğunu anlayamadım. Daha sonra 'Annemi öldürmüşler.' dediğini anladım." beyanında bulundu.

Tutuksuz sanık H.A, eve geldiğinde annesinin içeride olmadığını öne sürerek, "Annem dergahlara giderdi. Ben de o akşam dergaha gitmiş olabileceğini düşündüm. Daha önce de gidip 1-2 gün kalıp dönerdi. Cep telefonu da kapalıydı sürekli." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesine, sanık H.A'nın cezai ehliyetini etkileyecek rahatsızlığının bulunup bulunmadığı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığına sevkinin gerekip gerekmediği hususunda Ege Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Servisi'ne sevkine karar vererek duruşmayı erteledi.

OLAY NASIL OLMUŞTU?

İzmir’in Konak ilçesi Anafartalar Mahallesinde annesi Gülümser Bulut ile yaşayan H.A.’nın 2018’in Ağustos ayında, polisi arayıp ihbarda bulunması üzerine evde yapılan incelemede, Bulut’un cesedinin battaniyeye sarılarak çekyatın içine konulduğu belirlendi. Olayla ilgili H.A. tutuklandı. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, Bulut’un ölümünün doğal yollarla gerçekleşmediğine kanaat getirerek, çelişkili ifadeler verdiklerine dikkati çektiği H.A. ve ölen kadının yeğeni Y.K. hakkında “kasten öldürme” suçlamasıyla dava açtı.

Anafartalar Mahallesi'nde annesi Gülümser Bulut ile yaşayan H.A'nın 2018'in ağustos ayında polisi arayıp ihbarda bulunması üzerine evde yapılan incelemede, Bulut'un cesedinin battaniyeye sarılarak çekyatın içine konulduğu belirlenmişti.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, Bulut'un ölümünün doğal yollarla gerçekleşmediğine kanaat getirerek, çelişkili ifadeler veren kızı H.A. ve Y.K. hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açmıştı.

(AA-İHA)