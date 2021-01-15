Cefakar anneye Bakan'dan çiçek

Anne Özdemir, "Hayatımda ilk kez bir çiçek hediye alıyorum. Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Beni çok duygulandırdı. Kendisine minnettarım, çok mutlu oldum" diye konuştu.

Bağ-Kur emeklisi eşinin pek gelemediği ekmek teknesi atölyede 8 çocuğu ile çalıştığını ve ülke ekonomisine katkıda bulunduğunu söyleyen Özdemir, "Ben ve çocuklarım burada bir işçi gibi çalışıyoruz. Üniversite öğrenimlerini sürdüren 4 çocuğum hem okuyor hem de bizimle çalışıyor. Atölyeden elde ettiğimiz gelirle ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Burada çanta üretimi yapıyoruz. Geçim kaynağımız sadece bu tekstil atölyesidir" dedi.