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15 Ocak 2021 Cuma 01:43:00 - Güncelleme:15 Ocak 2021 Cuma 17:09:00

Cefakar anneye Bakan'dan çiçek

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Muş'ta, 8 çocuğuyla kurdukları atölyede çanta üreten Mahmure Özdemir'e (60), Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk çiçek gönderdi.

Anne Özdemir, "Hayatımda ilk kez bir çiçek hediye alıyorum. Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Beni çok duygulandırdı. Kendisine minnettarım, çok mutlu oldum" diye konuştu.

Bağ-Kur emeklisi eşinin pek gelemediği ekmek teknesi atölyede 8 çocuğu ile çalıştığını ve ülke ekonomisine katkıda bulunduğunu söyleyen Özdemir, "Ben ve çocuklarım burada bir işçi gibi çalışıyoruz. Üniversite öğrenimlerini sürdüren 4 çocuğum hem okuyor hem de bizimle çalışıyor. Atölyeden elde ettiğimiz gelirle ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Burada çanta üretimi yapıyoruz. Geçim kaynağımız sadece bu tekstil atölyesidir" dedi.

Etiketler : Mahmure Özdemir Zehra Zümrüt Selçuk yaşam
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