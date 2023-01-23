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23 Ocak 2023 Pazartesi 12:30:00 - Güncelleme:23 Ocak 2023 Pazartesi 12:30:00

Çaylar Ayşe Teyze'den

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Bolu'da 65 yaşındaki Ayşe Yavuz çay ocağı işletiyor.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Ayşe Yavuz çay ocağı işletiyor. Gülen yüzüyle misafirlerini ağırlayan Ayşe Teyze, iş yerinde geç saatlere kadar hizmet veriyor. Oğluyla birlikte omuz omuza çalışan Yavuz, herkesin takdirini topluyor.

Etiketler : bolu çay ocağı ayşe teyze
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