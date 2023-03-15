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15 Mart 2023 Çarşamba 17:51:00 - Güncelleme:15 Mart 2023 Çarşamba 17:51:00

Çayı lületaşı tozuyla tatlandırıyor

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Eskişehir'de Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde esnaflık yapan lületaşı ustası Erol Güler, 30 yıldır lületaşı tozunu içiyor. Müşterileri şaşkınlığa uğratan Güler "Ben çayıma şeker atmam, lületaşı tozu atarım" diyor.

Uzun yıllardır lületaşı ustalığı yapan esnaf, lületaşı tozunu çayıyla veya suyuyla birlikte tüketmediği bir gün geçirmiyor. Lületaşı tozunun mide rahatsızlıklarına karşı şifalı olduğunu söyleyen lületaşı ustası, lületaşı tozunun bazı hastalıklara da iyi geldiğini öne sürdü. Lületaşı tozunu kullanmaya başladıktan sonra çayına şeker atmayı bıraktığını belirten Güler, bu durum sebebiyle yakınlarından tepki aldığını ancak bir süre sonra tepki gösteren kişilerin de lületaşı tozunun faydalarını öğrenerek kendisi gibi lületaşı tozu içmeye başladıklarını dile getirdi. Aile üyelerinin de lületaşı tozunu tükettiğini söyleyen Eskişehirli lületaşı ustası, "Bu bir şifadır. Lületaşı değişik bir madendir, değişik bir kimyadır" şeklinde konuştu.

Eskişehir Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde lületaşı ustalığı yapan esnaf Erol Güler, yaklaşık 30 senedir lületaşı tozunu çayıyla ve suyuyla karıştırarak içiyor. Lületaşı tozunu kullanmaya başladığından beri herhangi bir mide problemi yaşamadığını söyleyen Güler, "Yaklaşık 43-44 senedir lületaşıyla iç içeyim. Biz kendimizi bildiğimiz bileli bu taşın tozlarıyla ellerimizi, yüzümüzü ve saçımızı yıkar, tozunu da içmek için kullanırdık. Çünkü lületaşı sağlık için birebirdir, içerisinde bulunan magnezyum, silisyum ve karbonat gibi kimyaların insan sağlığına faydası vardır. Belki çocukluğumuzda bunları böyle ayrıntılı bilmiyorduk ama büyüklerimizin gösterdiği şekilde çayımızın içine atarak ya da midemiz rahatsızlandığı zaman suyumuza karıştırarak kullanıyorduk. Ben lületaşını kullanmaya başladığımdan gerçekten de beri mide rahatsızlığı falan yaşamadım, görmedim. Ben çayıma kesinlikle şeker atmam, onun yerine lületaşı tozu atarım ve öyle içerim. Bir de akşam yatmadan önce mutlaka kullanırım, iş çıkışında çayımla ya da suyumla birlikte karıştırarak tüketirim. Ondan sonra evime giderim rahatça yatarım ve hiçbir sıkıntı olmaz. Bana, 'bu şekilde taşın tozu içilmez, zararı vardır' şeklinde ifadeler kullananlar oluyordu ama en sonunda kendilerinin de benim gibi lületaşı tozu içtiğini gördüm. Yaklaşık 30 yıldır bu taşın tozunu içiyorum ve kendisini de yiyorum. Tabii ki çocuklarım ve eşim de dâhil olmak üzere ailemdekiler de lületaşını aynı şekilde kullanıyorlar. Onlar da başları veya mideleri ağrıdığında lületaşını suyla karıştırıp içerler ya da direkt olarak tozu yerler yani bu bir şifadır. Lületaşı değişik bir madendir, değişik bir kimyadır" ifadelerini kullandı.

Etiketler : eskişehir çay lületaşı

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